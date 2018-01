L'exposició del fotògraf Fort arriba a Vilabertran

Joaquim Fort de Ribot (Figueres, 1924-2005) és conegut per les fotos que va fer entre 1950 i 1970 en companyia del seu amic, el farmacèutic i historiador Alexandre Deulofeu. Una selecció de la seva obra d'ha pogut visitar al Museu de l'Empordà de Figueres, i ara es trasllada a la Canònica de Vilabertran. L'exposició Fort. El temps no importa quedarà inaugurada el divendres 26 de gener a les 7 de la tarda. Una ocasió per veure l'Empordà a través dels ulls d'un fotògraf «enderiat per les coses».