Drexler ofereix «el contrari» d'una «visió pessimista» del món al nou disc

El músic Jorge Drexler ha apostat en el seu nou disc, Salvavidas de hielo, per oferir el que sembla «una visió pessimista del món, però que al final és el contrari».

L´artista uruguaià ha justificat l´elecció del títol en el seu gust pel «joc de paraules i l´oxímoron», en la mesura que el salvavides «salva perquè flota, però deixarà de surar» pel seu caràcter efímer.

«La vida consisteix a anar mantenint-nos a flotació», ha precisat l´intèrpret, parafrasejant un dels versos de la cançó que dona títol a l´àlbum.

Durant una trobada amb seguidors i periodistes amb motiu del concert que va oferir ahir a Pontevedra, Jorge Drexler va explicar que «els dies de concert són de molta concentració», si bé la seva «curiositat» i el seu interès per «conèixer i conversar» l´han animat a compartir aquest temps amb el públic. En aquest sentit, posa com a exemple Leonard Cohen, «a qui també li agradava molt sortir».

A més, recorda la influència que han tingut en la seva trajectòria altres músics com Víctor Manuel, a qui va conèixer en un camerino, i sobretot Joaquín Sabina, a qui va descobrir com a cantautor una nit de desembre de 1994 al Bar Lobizón de Montevideo i el va convidar a viatjar a Espanya; a ell li ha dedicat la quarta cançó –Pongamos que hablo de Martínez– d´aquest disc: «La meva vida seria molt diferent» sense ells, ha reconegut.

Llicenciat en Medicina amb especialitat en otorinolaringologia, Jorge Drexler ha comparat la seva anterior professió amb la seva actual ocupació artística: «L´escenari i una porta d´urgències són dos llocs on el present és impostergable, has d´estar alerta», ha assegurat.