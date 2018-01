Mor als 91 anys l'històric xef francès Paul Bocuse, pioner de la «nouvelle cuisine»

El xef francès Paul Bocuse, un dels grans noms de la gastronomia mundial, ha mort als 91 anys, segons ha confirmat la Presidència francesa, que ha dedicat al pioner de la nova cuina contemporània una càlida nota d´homenatge.

«Paul Bocuse va ser l´epítom de la cuina francesa. La seva carrera va ser la d´un home de fidelitat», va fer saber l´Elisi.

«Fidelitat a França, quan es va unir a l´Exèrcit francès d´Alliberament juntament amb el general (Charles) De Gaulle. Fidelitat també a la seva terra de Collonges-au-Mont-d´or, on va néixer, on va viure, va treballar, va crear i on va morir», recorda la Presidència gal·la.

La nouvelle cuisine, de la qual va ser pare fundador, de vegades criticada o malentesa, va obrir a la cuina francesa un gloriós capítol que avui li permet ocupar el primer lloc mundial, fent que a tot arreu sigui l´orgull de França i dels francesos», afegeix l´Elisi.

«Avui la gastronomia francesa ha perdut una figura mítica que l´haurà transformat profundament. Els xefs ploren a les seves cuines, a l´Elisi i a tot arreu a França. Però continuaran el seu treball», conclou la nota.

Bocuse, que patia la malaltia del Parkinson, va fascinar una plantilla de xefs com Alain Ducasse, Joel Robuchon i Gordon Ramsay. L´escriptor gastronòmic Michael Ruhlman va escriure a The Reach of a Chef, el seu llibre del 2006, que Bocuse va ser realment el primer a aparèixer als mitjans de comunicació i començar a elevar el xef cap a l´estament i la consideració que té avui.

Tot i això, Bocuse no va perdre mai el tracte amb les seves arrels, tot i retenir tres estrelles Michelin durant més de quatre dècades al seu establiment als afores de la ciutat de Lió. Encara a la carta hi ha el seu plat més famós, Negre Truffle Sopa.

Va obrir una cadena, Les Brasseries Bocuse, arreu de França. No content amb ser una estrella a casa, va viatjar pel món, deixant el seu nom a restaurants des de Florida a Hong Kong, i actuant com un ambaixador de la cuina francesa. Va crear una beca amb el Culinary Institut d´Amèrica i va fundar la competició mundial Bocuse Cuisine, així com un institut per a les arts culinàires. És també l´autor de diversos llibres, entre els quals és cèlebre La cuina del mercat (1980), editat en català en dos volums.

Bocuse deia que ell no havia revolucionat la cuina francesa, sinó que només l´havia simplificada després d´un període marcat per àpats pesants i salses riques, segons un article de 1972 al The New York Times. Va ser pioner a valorar els materials crus.

Bocuse va néixer en una família de restauradors el 1926 a Collonges-au-Mont. Al mercat d´abastaments d´allà, el cuiner comprava els productes locals a formatgers i carnisseres, per elaborar aquesta «cuina del mercat».