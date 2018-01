«Selfie» amb el tiranosaure

Un nanotyrannus no és precisament el més espectacular dels dinosaures. Es tracta del més petit dels tiranosàurids coneguts. Però la reproducció a mida natural, articulada i amb moviment, d´aquest carnívor que fa 66 milions d´anys sembrava el terror al planeta no deixa indiferents els nombrosos visitants de la Dino Expo XXL, que ahir va rebre 3.000 persones només en les dues primeres hores d´obertura de portes al Palau Firal de Girona, on avui diumenge encara es pot visitar durant tot el dia, des de les 11 del matí i fins a les 22 hores de la nit.

El nanotyrannus rep els visitants brandant el cap i la cua a base de bé. Els seus udols afegeixen versemblança a una escena que reprodueix l´esquelet de l´animal i també la figura d´un explorador paleontòleg, vestit a l´estil d´Indiana Jones, que sumat a alguns textos descriptius dota d´interès científic un espectacle que és bàsicament d´entreteniment.

La totalitat de la planta baixa de Fira de Girona es troba ocupada per aquestes reproduccions de bèsties del juràssic. La proposta ha despertat una mena de febre que porta gent i més gent a fer cua a la porta del recinte. Centenars de persones feien ahir llargues cues per accedir a la mostra.

Famílies senceres, però també colles de joves, i de no tan joves, va deixar-se transportar a l´era del juràssic en un recorregut que els enfronta a un sarcosuchus, un parent gegant del cocodril, de fins a 12 metres de llargada, que aquí es presenta amb un peixot capturat entre les seves efereïdores dents de serra.

Una boca oberta de megalodon, el més gran dels taurons, per on entraria amb facilitat una vaca, i fins i tot un ramat de vaques, convida a avançar cap a la zona dels branquiosaures, una espècie més innocent, que impressiona sobretot per la seva dimensió, ja que podia arribar als 30 metres de llargada.

Un esquelet de spinosaure, espècie amb exemplars de fins a 8,5 tones de pes, ens porta cap a l´estrella de la l´agressivitat i la depredació carnívora, a qui Steven Spielberg va convertir en protagonista a la pel·lícula Jurassic Park: el tiranosaure (Tyrannosaurus rex), que a més de força i violència tenia volum i podia mesurar fins a 12 metres de llargada.

Les selfies amb els dinosaures estan a l´ordre del dia dels visitants de l´exposició, que tornen a treure el mòbil davant una boca gegant que permet a la mainada entrar a través de la dentadura fins a la gola per fer-se la més espectacular de les fotos. Encara que alguns dels més menuts preferixen amagar-se entre els braços dels pares i aprofitar per fer una llarga migdiada.

Selfies, crispetes i reproduccions a miniescala de dinosaures que la gent compra per tenir un record. I tot entre cues i més cues que troben un recés en una zona de seients on es projecta una pel·lícula documental –segur que ho han endevinat– del món del juràssic. Encara falta la zona dels neandertals, aquests homínids que «només fa trenta mil anys convivien amb la nostra espècie, l´Homo sapiens, i no se sap ben bé per què es van extingir.

La Dino Expo XXL reprodueix una escena d´aquests neandertals caçadors que encenen foc per escalfar-se i cuinar el menjar, mentre aixequen una cabana feta íntegrament de pells d´animals salvatges que han hagut de caçar amb les seves eines primitives.



3.000 visitants en dues hores

Segons José María Canal, portaveu de l´empresa que munta l´exposició, unes 3.000 persones l´havien visitada ahir només en les dues primeres hores d´obertura de portes. Al llarg del dissabte s´esperava rebre unes 8.000 persones. L´afluència de diumenge es calcula que serà superior i que, en total, durant el cap de setmana unes 20.000 persones hauran vist els dinosaures a Girona.

L´associació Prehistoric Tour Parc Juràssic impulsa la Dino Expo XXL, una exhibició itinerant que inclou més de 80 dinosaures on els visitants aprenen sobre cadascuna de les espècies en una vivència educativa.