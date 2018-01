29 anys de la mort de Dalí

Un 23 de gener fa 29 anys va morir un dels genis més universals, Salvador Dalí.

Va néixer l'11 de maig de l'any 1904 al carrer Monturiol de Figueres.

L'artista és avui una referència obligada a la història de l'art del nostre segle i un personatge que gairebé tres dècades després de morir manté la fama universal i la seva obra mou milions d'euros. El darrer episodi relacionat amb el geni va ser l'any passat amb l'exhumació del cadàver per practicar-li proves d'ADN davant la petició de la figuerenca Pilar Abel. Les proves van determinar que no.

La mort de Dalí va generar una expectació mundial. L'excèntric personatge, el geni empordanès, va ocupar portades a tot el món.

"El món ret homenatge a Dalí". Era el titular de l'exemplar del 24 de gener de Diari de Girona, dedicat la major part a explicar la mort del figuerenc.

Poc abans de les onze del matí d'aquell dia, el director de l'Hospital Comarcal, Carles Ponsatí, anunciava la seva mort. La capella ardent es va instal·lar a Torre Galatea i el funeral es va oficiar a la parròquia de Sant Pere on havia estat batejat.

El cadàver de l'artista va ser embalsamat i vestit amb una túnica beix amb la "D" daliniana.

"La notícia, no per esperada, donada la situació pre-agónica de l'artista en els darrers dies, no ha deixat de colpejar-nos a tots i ha aixecat arreu del món importants testimonis d'homenatge i admiració cap a un dels grans mites del segle XX i a un dels mes il·lustres artistes que aquest país ha donat a la història de l'art". Així començava el relat Diari de Girona.

La darrera voluntat de l'artista expressada al llavors alcalde de Figueres, Marià Lorca, "ha estat la de reposar per sempre sota de la cúpula del Teatre-Museu que ell mateix va impulsar per tal que gran part del seu patrimoni artístic i la seva obra restés a la ciutat que l'ha vist néixer, viure i morir. D'aquesta manera i per més glòria de l'univers dalinià que ell va anar teixint al llarg de la seva vida, Dalí i el seu Teatre-Museu quedaran units en el temps".

Des de llavors el museu ha rebut milions de visitants que arriben d'arreu del món i fan llargues cues per observar l'obra de l'artista. El Castell de Púbol i la Casa de Portlligat conformen el triangle dalinià. Figueres espera obrir també la casa on va néixer Dalí.