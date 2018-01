El festival Pepe Sales secunda la lluita contra el feminicidi amb un tribut a Elena Garro

El festival Pepe Sales de Girona ha programat entre el 26 de gener i l'1 de febrer un seguit d'actes de conscienciació i lluita contra la situacions de marginació que encara en ple segle XXI pateix la meitat de la població mundial, la femenina. La situació és més greu a indrets com Mèxic, el país d'Elena Garro (1916 - 1998), l'escriptora i periodista homenatjada en aquesta 11ena edició del festival que organitzen Consol Ribas i Lluís Llamas, del restaurant La Penyora.

«A Mèxic, ser dona i ser intel·ligent és quasi sinònim de suïcidi», va dir ahir en la presentació una vital Consol Ribas, ànima d'aquest festival «de la cultura i la llibertat», que començarà el 26 de gener amb una festa inaugural de l'exposició col·lectiva d'arts plàstiques Santa Muerte, on es podran veure reproduccions de cranis humans manipulats. L'acte es farà a les 8 del vespre al Centre Cultural La Mercè i inclourà un concert de Mariachi Semblanza.

Procedent d'una apoderada família burgesa, la joveníssima i guapíssima Elena Garro es va casar als 18 anys amb l'escriptor Octavio Paz. «Va ser la dona i la víctima d'Octavio Paz», va afirmar Ribas, que va recordar que la coneguda com a «Tolstoi mexicana», la considerada precursora del realisme màgic, va llegar una obra escrita molt talentosa a la qual no s'ha fet la justícia que mereix, i el seu nom sempre va quedat tapat pel del seu marit.

La nombrosíssima família d'artistes del Pepe Sales va participar ahir a la presentació del festival a La Penyora. Sobre una taula del restaurant hi havia llibres de Garro com Los recuerdos del porvenir, Memorias de España de 1937 o Cuentos completos.

El festival ha programat la representació de Confesiones, a càrrec de Maria Elena Espinosa (La Penyora, dissabte, 27, 19 h); la projecció al cinema Truffaut del llargmetratge Las Elegidas, de David de Pablos (diumenge, 28, 20 h), i la conferència El día que fuimos Elena Garro, a càrrec de Juan Pablo Villalobos, que inclourà una lectura de textos de l'homenatjada (La Mercè, dilluns, 29, 19.30 h).

El dimarts, 30 de gener, La Mercè acollirà a les 20:30h una festa amb més de 50 artistes que oferiran espectacles de música, teatre, dansa i performance.

L'últim gran acte serà el festival de curtmetratges inèdits de l'1 de febrer al Truffaut, amb realitzadors com el premiat Damià Serra que estrenaran els seus treballs, com no podia ser d'altra manera en tribut a Elena Garro.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va assegurar que el Pepe Sales és «un gran festival» i «imprescindible», i va preguntar-se com és que el Govern espanyol es «pot gastar 87 milions a atonyinar gent que vol anar a votar i no pot gastar-se 87 milions per salvar dones en risc de ser mortes».

Lluís Llamas va afirmar que la violència masclista «no ha fet més que crèixer a Mèxic» els darrers anys. La cònsol de Mèxic María Carmen Oñate participarà a l'acte inaugural divendres, 26, al centre La Mercè.