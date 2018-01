El líder de Radiohead, Thom Yorke, s'afegeix al cartell del Sónar

Thom Yorke, líder de Radiohead, se sumarà al a la celebració del mig segle de vida del Sónar en un concert la nit del dissabte 16 de juny, en la qual repassarà la seva trajectòria amb el seu productor Nigel Godrich i l´artista multidisciplinar Tarik Barri, responsable del dispositiu visual del xou. El festival estrenarà noves propostes en directe, cinc de les quals provinents de l´Estat. Entre d´altres, Rosalía presentarà el seu nou disc; Niño de Elche acostarà al públic un xou exclusiu per a Sónar amb el ´bailaor´ Israel Galván; i Refree explorarà la seva vessant més electrònica amb un espectacle audiovisual amb el realitzador Isaki Lacuesta. En l´àmbit internacional, s´afegeixen al cartell del certamen Modeselektor, Cornelius o Alva Noto, que se sumen als ja confirmats Gorillaz, LCDSoundsystem, Diplo o Laurent Garnier. En total, més de 140 espectacles repartits en 9 escenaris diferents.

Els discjòqueis més destacats de Sónar de Nit presentaran sets particulars a Sónar de Dia: Laurent Garnier repassarà la seva carrera amb una sessió especial titulada Laurent plays Garnier en què únicament punxarà repertori propi i remixes (dijous 14 de juny); mentre, Diplo arriba a Sónar de Dia amb un format únic, Diplo presents, en el qual reunirà en viu als seus artistes africans emergents favorits -Distruction Boyz (Sud-àfrica), Mr EAZI (Nigèria) i Kampire (Uganda) - en un showcase que ell mateix tancarà (divendres 15 de juny).

La música urbana més actual adquireix una importància específica en aquesta edició, amb les incorporacions de GoldLink, Yung Lean, Oddisee & Good COMPNY, Dre Skull, King Doudou, Preditah, Joe Kay del segell Soulection, i Little Simz, renovant estils i sonoritats com el xou rap, el dancehall, el hip hop activista, el nou funk, el ´grime´ britànic o el trap d'aires africans.

Sónar continua apostant pels sons més underground, extrems i inclassificables a l'escenari SonarXS, al qual se sumen artistes com el nord-americà Xinès Amobi (noise i hardcore global), les llatinoamericanes Rosa Pistola (reggaeton i nova rítmica llatina) i Nathy Peluso (trap i soul contemporani), el britànic Russell Haswell (experimentació i sorollisme), l'egipci Rozzma (beats àrabs), el madrileny d'origen taiwanès Putochinomaricón (nou lo-fi trap) i l'espanyola MOW (pop electrònic vellutat) .

Sónar presenta amb Resident Advisor l'escenari SonarLab a la nit de dissabte. La plataforma en línia comptarà amb una programació de l'electrònica de ball actual, amb les actuacions de Lanark Artefax, Octo Octa, Errorsmith, Fatima Al Qadiri, Motor City Drum Ensemble & Jeremy Underground, Ben Klock & Dj Nobu i la dj espanyola JASSS.

Red Bull Music Academy segueix sent el rastrejador global de talent emergent que es desplega cada any a Sónar de Dia. La nòmina d'artistes presents aquest any s'amplia amb l'estrena mundial del llegendari baterista i col·laborador de Fela Kuti, Tony Allen, al costat del inigualable funk d'un dels principals pilars del gènere a Detroit, Amp Fiddler. I més directes, com els de DJ Earl & Nick Hook Live AV, Decisive PINK, Claude Speeed, Terrritroy Live i i Emma-Jean Thackray 's WALRUS. Tots ells se sumen a la première ja anunciada del trio suec Studio Barnhus, entre molts altres.

Sónar de Nit creix també amb les actuacions i els sets de pesos pesants com Modeselektor dj set, A-Trak, Benjamin Damage, l´emergent Charlotte de Witte o Bonobo, amb un dj set especial de ball a la nit; i els concerts d'artistes que marquen les avantguardes d'avui a Sónar de Dia, com els imprescindibles Cornelius i Alva Noto (tots dos presentant nous àlbums), Llorer Halo, Agoria (presentant el seu primer xou en directe) i tres duos d'alt voltatge: Sinjin Hawke & Zora Jones, Ilpo Väisänen & Schneider TM (sota el nom de Die Angel) i els nord-americans Second Woman.