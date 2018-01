L'Institut d'Estudis Catalans veu «censura» a retirar el terme «Corona catalanoaragonesa»

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha acusat al Govern d'Aragó d'aplicar una acció d'«inadmissible censura» després de retirar llibres de text que empren el terme de «Corona catalanoaragonesa».

En una declaració feta pública ahir, l'acadèmia catalana cosindera aquesta retirada com «un cas inadmissible de censura i atac a la llibertat d'expressió», ha informat en un comunicat.

Per a l'IEC, tant l'expressió de «Corona catalanoaragonesa» com la de «Confederació catalanoaragonesa» són d'ús habitual entre els historiadors, al marge de la seva procedència, i sempre amb caràcter complementari i no alternatiu al de «Corona d'Aragó».

Ha assenyalat que això és així «de la mateixa manera que s'usen en altres contextos els termes de 'regne asturlleonès', 'monarquia castellanolleonesa' o 'monarquia hispànica'».

Segons la institució «cap d'aquests termes mai va tenir un caràcter oficial, i ningú acusa de tergiversar la història als historiadors que els usen».

La declaració assenyala que amb la decisió del Govern d'Aragó «es crea un conflicte on no ho hi havia», i s'estigmatitzen expressions justificades per les dades històriques, i per això, àmpliament acceptades i usades per la comunitat científica i acadèmica, i es deixa en total indefensió els autors i editors de llibres de text

L'IEC manifesta: «Domen suport a la llibertat d'expressió dels historiadors i els editors», alhora que deplora aquest episodi de «censura política i ideològica que ens trasllada a una època que consideràvem superada».

El govern de l'Aragó ha ordenat aquest mes de gener la retirada de llibres de text (un de l'editorial barcelonina Casals) pel que considera «manipulació de la història», per incloure el terme «Corona catalanoaragonesa».