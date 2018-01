Narcís Comadira, en un poema: «Perdurarà per sempre el feixisme del diner»

«Per més revoltes d'indignats que hi hagi, perdurarà per sempre el feixisme del diner». Aquesta crítica –i fins i tot pessimista visió de món– figura, amb la corresponent mètrica aquí no reproduïda, al nou poemari de Narcís Comadira, Manera negra (Edicions 62), volum amb el qual el poeta gironí tanca la trilogia del mateix títol començada amb Llast i continuada amb Lent.

Comadira canvia de llengua a discreció en alguns dels poemes. Comença en italià i continua en català el poema A Giuseppe Grilli. Una carta d'homenatge, el primer poema del nou llibre –presentat ahir a la Llibreria 22 de Girona–, on figura l'esmentada frase de contingut polític.

Com el mateix escriptor i pintor explica a la nota prèvia, Manera negra «no és pas un títol negatiu», sinó que fa referència a una tècnica de la disciplina plàstica del gravat que fa aparèixer el dibuix en blanc sobre el fons negre.

«De la foscor del nostre món convuls i de la seva incertesa tenebrosa, la poesia, amb la intensitat formal i emotiva que li és pròpia, mira de fer sorgir una mica la llum de l'ordre i de la confiança en la llengua, que és el que ens fa humans», escriu el poeta, i afegeix que «per això, Manera negra m'ha semblat un bon títol per a aquest llibre».

Manera negra està organitzat en quatre seccions. La primera és una llarga carta en vers dirigida a Giuseppe Grilli, un vell amic del poeta, pels seus setanta anys.

La segona acull els poemes escrits durant una estada a la Toscana l'abril de 2016. La tercera està formada per quinze poemes diversos. A la quarta, Comadira hi recull tres poemes del seu text teatral L'Hort de les Oliveres.

Tanca el poemari Llengua meva malalta, a manera d'epíleg del llibre. Aquest darrer títol va dedicat al lingüista Pep Nadal, que ahir va participar a la presentació.