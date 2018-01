Els Catarres, La Pegatina i Núria Graham actuaran a la gala dels Premis Enderrock a Girona

La gala dels XX Premis Enderrock 2018-Premis de la Música Catalana es farà el 8 de març a l'Auditori de Girona i comptarà amb una desena d'actuacions en directe. Entre els noms confirmats hi ha Els Catarres, Judit Neddermann, La Pegatina, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i Roger Mas, que actuarà acompanyat de Núria Graham. Tots ells interpretaran per primer cop un tema dels seus nous treballs dalt d'un escenari . També actuarà Mishima, que rebrà el premi a millor disc de l'any per la Crítica que la revista 'Enderrock' va donar a conèixer aquest mes. La gala d'enguany, que durarà unes dues hores, potenciarà el format televisiu i comptarà amb els ja habituals presentadors Rafel Faixedas i Carles Xuriguera. La revista també ha revelat que Txarango encapaçala el rànquing dels més votats un cop tancada la primera ronda de la votació popular. Les entrades de la gala, que per sisè any consecutiu es fa a Girona, ja estan a la venda.