Elton John anuncia la que serà la seva "última gira"

Elton John ha anunciat aquest dimecres a Nova York la fi de les seves gires després de gairebé 50 anys de concerts. El cantant i pianista britànic ha confirmat que al setembre començarà una "última gira" que el portarà a donar 300 concerts arreu del món.

El músic immensament popular, de 70 anys, va passar diversos dies hospitalitzat a 2017 a causa d'una rara infecció bacteriana contreta després d'un concert a Xile.

"Elton s'embarca en la següent fase de la seva creativa carrera. I serà tan sorprenent i poderosa com les seves primeres actuacions fa gairebé 50 anys", va escriure així mateix en el seu compte a la xarxa social el guanyador de cinc premis Grammy.

L'autor de "Daniel", "Rocket Man", "Do not Let the Sun Go Down on Em" o "Candle in the Wind" es troba ara mateix a la ciutat nord-americana de Las Vegas oferint concerts fins al 19 de maig.

El cantant, que amb el seu marit David Furnish té dos fills, Elijah i Zachary Jackson, ja havia comentat que no li agrada estar massa temps allunyat de la seva família.

En la salut i en la malaltia

Després d'un concert que va oferir a Santiago de Xile el 10 d'abril de 2017, Elton John va caure malalt durant el seu vol de tornada a Londres, amb forts dolors abdominals, febre i tremolors. Va passar dos dies en teràpia intensiva i un total de 12 dies hospitalitzat.

El seu marit, de 55 anys, va dir després a la premsa britànica que van ser moments terribles per a la família i que tots estaven "molt espantats".

"Estava molt, molt malalt. Però la història va acabar bé. Està molt bé ara. Ha tornat a la feina i està en plena forma", ha indicat Furnish.

Elton John va irrompre en l'escena musical britànica en la dècada del '60 amb el grup Bluesology i de seguida va conèixer a Bernie Taupin, amb qui va formar una de les grans societats de la música popular.

El 1969 va publicar el primer dels seus més de 30 àlbums, "Empty Sky", però va ser el segon, de títol "Elton John" (1970), el que li faria saltar a la fama, especialment per la cançó "Your Song" .

Entre 1970 i 1976, la prolífica parella John-Taupin va publicar 14 discos, amb clàssics com "Rocket man", "Crocodile Rock", "Bennie And The Jets" i "Do not Go Breaking My Heart". Després d'una breu separació, els dos es reunirien de nou en 1980.

Reginald Kenneth Dwight, més conegut com Elton John, va néixer el 25 de març de 1947 a Pinner, un suburbi pròsper de Londres, en una família de classe mitjana, fill de Stanley Dwight, un tinent de la Força Aèria i trompetista aficionat, i de Sheila Eileen.

"Als 3 anys, va deixar bocabadada a la seva família en seure al piano i interpretar The Skater 's Waltz d'oïda", explica la biografia de la seva pàgina web.

En els anys 1980, Elton John va entrar en una espiral desenfrenada de cocaïna, alcohol i sexe, de la qual es considera un supervivent, atès que la sida començava a causar estralls entre els homosexuals. Una dècada després, va decidir dedicar-se de ple a recaptar fons per combatre la malaltia, la qual cosa li va valer fins i tot un premi de la Universitat de Harvard al novembre passat.

La cançó "Ca You Feel the Love Tonight", per a la pel·lícula de Disney "El Rei Lleó", el va portar a conquistar un Oscar el 1995, i va obrir un període de relació fructífera entre Elton John, el cinema i el teatre, que va donar lloc a musicals com "El Rei Lleó", "Aida" (1999) i "Billy Elliot" (2005).