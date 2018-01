«La forma del agua» és la pel·lícula favorita als premis Oscar amb 13 nominacions

La forma del agua, de Guillermo del Toro, és la pel·lícula que aglutina més nominacions en la 90 edició dels Oscars de Hollywood amb un total de 13 candidatures. Aquests premis es lliuraran el proper 4 de març en una gala que se celebrarà en el Dolby Theatre de Los Angeles.

La cinta del director mexicà competirà entre altres candidatures als apartats de Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actriu i guió original, així com Millor actor i actriu de repartiment.

La segona pel·lícula que aspira a un major nombre de premis és Dunkerque, amb vuit candidatures, seguida per Tres anuncios en las afueras, amb set, El hilo invisible i El instante más oscuro, amb sis cadascuna.

Per categories, les nou pel·lícules que aspiren a l'Oscar a Millor pel·lícula són Call me by your name, El instante más oscuro, Dunkerque, Déjame salir, Lady bird, El hilo invisible, Los archivos del Pentágono, La forma del agua i Tres anuncios en las afueras.

A l'apartat de millor actriu competeixen les intèrprets Sally Hawkins ( La forma del agua), Frances McDormand ( Tres anuncios en las afueras); Margot Robbie ( I, Tonya); Saoirse Ronan ( Lady bird) i Meryl Streep ( Los archivos del Pentágono).

Quant als actors, aspiren a l'Oscar a la millor interpretació competiran Timothée Chalamet ( Call em by your name), Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya ( Déjame salir), Gary Oldman ( El instante más oscuro) i Denzel Washington per Roman J.Israel, Esq.

A l'apartat de Millor actriu de repartiment figuren Mary J. Blige ( Mudbound'), Allison Janney ( I, Tonya), Lesley Manville ( El hilo invisible), Laurie Metcalf ( Lady bird), Octavia Spencer ( La forma del agua). Per la seva banda, l'Oscar al Millor actor de repartiment podria ser para Willem Dafoe ( Florida project), Richard Jenkins ( La forma del agua), Sam Rockwell i Woody Harrelson ( Tres anuncios en las afueras) i Christopher Plummer ( Todo el dinero del mundo), qui va substituir en aquest paper a Kevin Spacey després de sortir a la llum diverses acusacions d'abusos sexuals.

El millor guió original se'l disputaran Dunkerque, El hilo invisible, La forma del agua, Star wars: el último jedi i Tres anuncios en las afueras, mientras que el millor guió adaptat podria ser per Call me by your name, Logan, Molly's game, Mudbound i The disaster artist.

D'altra banda, les pel·lícules que competiran en els Oscar pel guardó a la Millor pel·lícula de parla no anglesa són Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio (Xile); El insulto, de Ziad Doueiri (Líban); Loveless, d'Andrey Zvyagintsev (Rússia); On body and soul, d'Ildikó Enyedi (Hongria), guanyadora en la Berlinale; i The Square, de Ruben Östlund (Suècia), Palma d'Or a Canes.

Quant a la categoria a Millor pel·lícula d'animació, en aquest apartat figuren El bebé jefazo, El pan de la guerra, Coco, Ferdinand i Loving Vincent, primera pel·lícula realitzada a l'oli.

Per la seva banda, l'Oscar a Millor documental podria ser para Abacus: Small Enough to Jail; Icarus; Los últimos hombres en Alep; Strong island; i Caras y lugares, codirigit per JR i Agnès Varda, considerada l'àvia de la Nouvelle Vague i qui a més recollirà un Oscar honorífic.