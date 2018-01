Les millors 101 fotos entre 3 milions

L'Ajuntament de Girona ha creat un nou recurs web, eminentment visual, a partir d'una selecció de 101 fotografies que es consideren rellevants entre les més de 3 milions que es custodien al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).

Totes són fotografies que destaquen per algun aspecte en concret: pel seu contingut visual, per la seva estètica, per la seva rellevància històrica, per la seva singularitat o per la seva excepcionalitat com a objecte fotogràfic.

El recurs s'emmarca dins de les activitats programades per commemorar el 20è aniversari del CRDI.

L'objectiu principal de la iniciativa és afavorir la visualització de forma individualitzada i fora del context en el qual van ser preses les fotos, perquè cada espectador les pugui interpretar lliurement. No obstant això, el recurs web ofereix informació sobre l'autor, l'any i altres dades descriptives que situen la foto en el seu context històric.

El conjunt de la mostra ofereix una visió àmplia i il·lustrada del que han estat els 175 anys de fotografia a Girona, des de les primeres imatges de 1842 fins a l'arribada de la digitalització al s. XXI.

S'hi poden trobar firmes com la de Valentí Fargnoli, autor destacat de les primeres dècades del segle XX; Josep Buil Mayral, un autor que presenta a la dècada de 1950 la innovació i la creativitat; Xavier Puig Bofill o de Xavier Llompart Ginesta. Buil és un dels fundadors de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona i Província (AFYC).

D'època ja contemporània, hi ha autors representats a la col·lecció del CRDI: Josep M. Oliveras, Jordi S. Carrera, Vari Caramés, António Júlio Duarte, Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Carlos Pérez Siquier, Txema Salvans, Bleda y Rosa, Isabel Muñoz, Ferran Freixa, Manuel Laguillo, Marcel Font, Juan M. Castro Prieto i Israel Ariño.

En l'àmbit periodístic destaca la figura de Narcís Sans, fotògraf de premsa que va treballar principalment per a Los Sitios.

També hi ha fotoperiodistes en actiu com Aniol Resclosa, José Carlos León, Manel Lladó, Josep Maria Bartomeu, Pere Duran, Marçal Molas, Miquel Mundet, Lluís Cruset o Joaquim Curbet.

En el recurs també tenen presència les «fotografies de carrer», fetes per aquells amateurs van adoptar la fotografia com un mitjà complementari de subsistència. L'autor més representatiu és Martí Massafont. La fotografia d'exteriors més antiga de la ciutat, de 1867, obra de José Martínez Sánchez, que va ser publicada en el catàleg del fotògraf francès instal·lat a Madrid Jean Laurent.