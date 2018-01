Txarango encapçala el rànquing dels Premis Enderrock amb set nominacions

La gala dels XX Premis Enderrock 2018-Premis de la Música Catalana es farà el 8 de març a l'Auditori de Girona i comptarà amb una desena d'actuacions en directe. Entre els noms confirmats hi ha Els Catarres, Judit Neddermann, La Pegatina, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i Roger Mas, que actuarà acompanyat de Núria Graham. Tots ells interpretaran per primer cop un tema dels seus nous treballs dalt d'un escenari . També actuarà Mishima, que rebrà el premi a millor disc de l'any per la Crítica que la revista 'Enderrock' va donar a conèixer aquest mes. La gala d'enguany, que durarà unes dues hores, potenciarà el format televisiu i comptarà amb els ja habituals presentadors Rafel Faixedas i Carles Xuriguera. La revista també ha revelat que Txarango encapaçala el rànquing dels més votats un cop tancada la primera ronda de la votació popular. Les entrades de la gala, que per sisè any consecutiu es fa a Girona, ja estan a la venda.

Els Premis Enderrock 2018 ja tenen el nom dels autors i formacions musicals que han rebut més nominacions, un cop tancada la primera ronda de la votació popular amb 8.842 vots. Txarango encapçala el rànquing amb 7 nominacions (millor artista, millor directe, millor disc de pop-rock, millor clip i tres a millor cançó de pop-rock), seguit per les 5 nominacions d'Els Amics de les Arts, Blaumut i Zoo; les 4 d´Hora de Joglar i Smoking Souls, i les 3 de Cesk Freixas, Guillem Roma, Oriol Barri i Roba Estesa.

Aquest dimecres s'obre la segona ronda de votacions fins a l'11 de febrer que permetrà tenir tres finalistes per categoria. Finalment, la tercera i última ronda de votació popular serà del 13 al 25 de febrer. El nom del guanyador en les respectives categories es donarà a conèixer durant la gala.



Una gala amb una desena d'estrenes absolutes



El director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha estat l'encarregat de donar a conèixer els noms dels nominats. Ho ha fet en un acte a l'Ajuntament de Girona on ha avançat els principals continguts de la cerimònia que es farà el pròxim 8 de març a l'Auditori d'aquesta ciutat. Alguns detalls, però, es desvetllaran més endavant. Segons Gendrau, serà una oportunitat per veure i escoltar el "millor que hi haurà aquesta temporada en l'escena musical catalana".

La gala tindrà unes dues hores de durada i comptarà amb la mateixa direcció escènica que l'any passat, amb Josep Maria Mestres i Ignasi Camprodon, quan es va fer per primer cop a l'Auditori de Girona. Una experiència molt positiva, segons els organitzadors, perquè va permetre ampliar la seva repercussió mediàtica i treballar amb més comiditat. També repetiran els habituals presentadors Rafel Faixedas i Carles Xuriguera, el duet teatral que des del 2014 donen ritme i les notes d'humor a la gala dels Premis de la Música Catalana. Una de les novetats de la gala d'enguany és que s'ha potenciat el seu format televisiu amb un nou escenari i amb la incorporació a l'equip del guionista Jordi Caballé que té experiència en mitjans de comunicació (TV3, Ràdio Flaixbac) i en gales de lliurament de premis.



Estrenes absolutes d'una desena de formacions



La gala comptarà amb una desena d'actuacions que seran "estrenes absolutes en directe", ja que els artistes convidats interpretaran per primer cop temes dels seus nous treballs que sortiran aquesta primavera. Així, pujaran dalt de l'escenari Els Catarres, La Pegatina, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i Roger Mas, que actuarà juntament amb Núria Graham. També actuarà Mishima, considerats per la Crítica com els autors del millor disc de l'any per 'Ara i res' (Warner, 2017). La formació barcelonina rebrà el guardó en el decurs de la gala, juntament amb la resta de guardonats dels Premis Enderrock de la Crítica que la revista ja va donar a conèixer en el número de gener.

Les entrades de la gala s'han posat a la venda a la direcció web https://gironacultura.koobin.com/enderrock2018) al preu de 10 euros la localitat.



La participació de botigues de Girona



Els Premis Enderrock comptaran aquest any amb la complicitat de comerços gironins que donaran a conèixer els 50 millors discos de l'any escollits per la Crítica dels Premis Enderrock. Cada establiment triarà un d'aquests treballs i el farà sonar per donar-lo a conèixer. A més a més, també lliurarà discos vinculats a la revista als seus clients. "És una proposta transversal per tal que els comerços també visquin la música", ha assenyalat Gendrau.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas ha agraït la "confiança" que el Grup Enderrock ha dipositat a la ciutat des que fa sis anys van escollir-la per fer-hi cada any la gala, Un gest, ha afegit, que demostra el "compromís del territori" per treballar "per la cultura i música del país". L'alcaldessa també ha reivindicat l'"alt valor afegit" d'aquests premis de la música catalana que arriben a la 20a edició i la d'una revista que contribueix a acostar la cultura entre els més joves.

La Nit Enderrock compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona, la Generalitat, la Diputació de Girona, la Fundació SGAE i la Xarxa de Comunicació Local, que retransmetrà la gala. A banda de coincidir amb el dia de la dona treballadora, aquesta gala també servirà per donar el tret de sortida als actes del 25è aniversari de la revista 'Enderrock'.