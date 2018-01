Black Music Festival 2018: Més activitats paral·leles i espais fora de la demarcació

La 17ena edició del Black Music Festival (BMF) de Girona ha reforçat les activitats paral·leles als grans concerts. Entre les novetats que es podran veure entre l'1 i el 18 de març hi ha un actuació de Gramophone Allstars al Centre Cívic Sant Narcís, o una jornada participativa al barri de Santa Eugènia dedicada a la cultura urbana. "Volem ser un festival que aporti i aposti pels valors" ha destacat el codirector del BMF Pau Marquès. Una altra novetat és la incorporació d'espectacles a Mataró i l'Espai Ter de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

D'aquesta manera el BMF eixampla l'espai més enllà de Girona i comarques. Artistes com Gaspar, Mambo Jambo o Soul Machine, s'afegeixen als caps de cartell ja anunciats Martha Reeves, Eric Gales o La Raíz. Un festival que està d'enhorabona i és que aquest any s'ha signat un conveni amb els ajuntaments de Girona, el de Salt i la Diputació que n'assegura la celebració fins el 2020.

El festival de música negra més popular de Girona, el Black Music Festival, ha confirmat el cartell d'aquesta 17ena edició. A banda de les estrelles ja anunciades - Martha Reeves, Eric Gales i els valencians La Raíz -, el BMF ha fet una aposta clara pels músics locals i les activitats paral·leles per tal d'acostar el soul, el blues o el jazz als espectadors. Una de les principals novetats en aquest sentit és una jornada dedicada a la cultura urbana que se celebrarà al barri de Santa Eugenia. "Volem potenciar la presència del festival en els barris i la participació ciutadana", destaca el codirector del BMF, Pau Marquès.

També s'ha proposat un concert al Centre Cívic Sant Narcís per part de la Gramophone Allstars el 16 de març, una actuació del saltenc Gaspar, a Platea, on presentarà el seu nou treball 'If you feel something', o una presentació a la Sala Apolo de Barcelona de la Black Music Big Band que dona el tret de sortida del festival. La banda està formada per joves menors de 25 anys i es va impulsar arrel de l'inici del festival.

A més aquest any s'han ampliat els espais a la demarcació respecte el 2017. A Girona, Salt, Bescanó (Gironès) i Fornells de la Selva cal afegir l'Espai Ter de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) aquest 2018. "És una zona ideal i creiem que podrem continuar comptant amb ella en properes edicions", ha concretat Marquès.

Fora de les comarques de Girona la novetat és Mataró on el BMF ha aterrat per primera vegada. La capital del Maresme s'afegeix a Barcelona, Reus i Perpinyà com a ciutats on el Black Music és present.

Una obertura del festival que no ha passat per alt l'alcalde de Salt, Jordi Vinyas, qui s'ha mostrat "molt orgullós" de veure com ha crescut el BMF. " És un segell de qualitat innegable perquè porta 17 anys, i el fet que s'estengui a ciutats com Mataró és evident que té un primeríssim nivell", ha destacat.



200.000 euros de pressupost i nou conveni

Marquès ha explicat que el pressupost per aquest any és aproximadament uns 200.000 euros, una xifra semblant a la de l'any anterior i que es reparteixen entre les aportacions que fan l'Ajuntament de Girona, el de Salt i la Diputació.

En aquest sentit, el regidor de cultura de l'ajuntament gironí, Carles Ribas ha destacat que "cada cop està més equilibrada" l'aportació de les

administracions i el què genera el festival a través de les entrades.

Ribas també ha anunciat un acord amb el festival per garantir-ne la celebració durant els propers 3 anys. "El Black Music passa a ser un festival estratègic i això permet que puguin treballar amb tranquil·litat".

Amb tot, el regidor ha condicionat la viabilitat d'aquestes ajudes a les possibilitats que permeti l'article 155. "Si podem, farem un pas endavant l'any vinent en aquest festival, si el 155 ens deixa, és clar", ha reblat.



BMF pels més menuts

Una altra novetat destacada és un BMF pels més menuts. El dissabte 3 de març a les 12 i a les 17 s'oferiran un repertori de peces de música negra per als més petits. "Volem que també sigui un espai inclusiu per a tots els públics", reblat Marquès.

Com sempre una de les activitats més esperades serà el Black Music Picnic on tocarà la Big Band del festival al Parc del Migdia de Girona.