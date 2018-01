El Palau Solterra reivindica la creativitat del fotògraf Eugeni Forcano

El Museu de Fotografia Contemporània Palau Solterra de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) reivindica la creativitat d'Eugeni Forcano (Barcelona, 1926) amb una selecció de la seva obra. Sota el títol, 'La vida atrapada al vol', la mostra inclou un recull de fotografies de la Barcelona dels anys 60 i 70 que l'autor va fer per la revista 'Destino' en blanc i negre. En elles, plasma la "humanitat" de personatges anònims i històries d''il·lusió i desil·lusió" d'una època de grans canvis. En contraposició, també es mostra una selecció de fotografies no tant conegudes on es veu un Forcano "més experimental" que juga amb la llum i el color. Els comissaris Salvador Munrabà i Anna Llopis reivindiquen el treball d'"un dels fotògrafs més destacats" de la Barcelona del segle passat que encara no és prou conegut pel públic. La mostra forma part de la nova programació de l'espai expositiu de la Fundació Vila Casas on també es pot veure 'Petits relats' de Josep M. Compte tot inspirant-se en una fotografia del fons Miquel Cabezas.