La jutge d'Osca atura el trasllat a Sixena de pintures del MNAC

El jutjat de primera instància número 2 d'Osca ha paralitzat l'execució provisional de la sentència que ordenava al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) traslladar a Sixena les pintures murals de la sala capitular. En una interlocutòria quees va conèixer ahir, la titular del jutjat al·lega la «fragilitat» dels frescos romànics davant del risc de desmuntar-los i traslladar-los fins a l'Aragó.

La jutge va ordenar al MNAC el juliol del 2016 restituir les pintures murals a la seva ubicació original, una decisió que el Govern català i el museu van qualificar de «despropòsit». De fet, diversos estudis científics van alertar del risc del trasllat i es van lliurar a la jutgessa en el recurs presentat. A més de la «fragilitat» de les pintures, la jutgessa posa en dubte ara la idoneïtat de l'espai que les havia d'acollir al Monestir de Vilanova de Sixena.

En la interlocutòria posa de manifest que no ha quedar acreditat que s'hagin acabat les obres de restauració promeses a la Sala Capitular ni tampoc la instal·lació del sistema de climatització que havia d'assegurar unes condicions òptimes per a la conservació de les pintures. Amb tot això, entén que no s'ha de procedir al trasllat d'aquests frescos fins que la sentència no sigui ferma, una situació que podria allargar-se tres anys, segons l'advocat de Sixena Jorge Español.

En aquesta interlocutòria, la jutgessa assegura que «el risc de deteriorament (amb un trasllat) és evident tenint en compte la fragilitat de les pintures murals i que, per tant, és motiu suficient per paralitzar l'execució provisional, tenint en compte que ens trobem davant una obra d'art d'un valor artístic extraordinari».

Les pintures murals decoraven des del segle XII el monestir però un incendi durant al Guerra Civil les va malmetre. Patrimoni de la Generalitat les va recuperar i les va portar a Barcelona, on van ser restaurades. El MNAC les té en dipòsit des de l'any 1940 i, des de 1960 estan exposades al públic com una de les grans obres mestres de la col·lecció del museu nacional català.