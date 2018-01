Bruno Mars i el seu «24K Magic» arrasen als Grammy

Bruno Mars, que va ressuscitar el funk, va donar la sorpresa en arrasar el diumenge en uns Grammy que van recompensar les seves cançons més ballables i no van premiar a «Despacito» i el hip-hop.

Mars va guanyar en totes les categories en les quals va ser nominat i es va alçar amb sis gramòfons en la cerimònia celebrada al Madison Square Garden de Nova York, inclosos els principals premis de millor àlbum per "24K Magic", millor cançó per "That's What I Like" i millor enregistrament per "24K Magic".

Durant l'entrega dels guardosn, Mars va recordar la primera vegada que va actuar quan era nen per a uns turistes a Hawái.

"Ho recordo com si fos avui, gent que no es coneixia, de costats oposats del planeta, ballant els uns amb els altre", va dir. "L'única cosa que volia fer amb aquest àlbum era això".



"Despacito" derrotada

"Despacito", el hit viral de Luis Fonsi que ha fet ballara tot el planeta en 2017, estava nominada en tres categories en el seu remix amb Daddy Yankee i Justin Bieber, però no va guanyar-ne cap.

Mars va posar fi al somni del seu col·lega porto-riqueny de convertir-la en la primera cançó en espanyol a conquistar els premis de millor cançó i/o millor enregistrament.



Amb el Grammy per "24K Magic", el seu tercer àlbum, Bruno Mars va deixar enrere també a tres nominats del hip-hop, entre ells "4:44" de Jay-Z, que malgrat tenir vuit nominacions va marxar amb les mans buides, i a "DAMN." de Kendrick Lamar, que va conquistar cinc guardons, inclòs millor àlbum de rap i millor cançó de rap per "Humble.".

En les categories llatines més populars, la colombiana Shakira va guanyar el Grammy al millor àlbum de pop llatí per "El Dorado", el porto-riqueny Residente el premi al millor àlbum de rock, urbà o alternatiu llatí pel disc que porta el seu nom i la llegenda panamenya Rubén Blades el guardó al millor àlbum tropical llatí per "Salsa Big Band".

Alessia Cara, que va començar fent videos virals de YouTube al seu dormitori i es va transformar en una cantant pop amb consciència social, es va imposar com a artista revelació.

La canadenca de 21 anys, que va créixer en un suburbi de Toronto, va guanyar en una categoria que incloïa al jove cantant Khalid, amb qui va col·laborar en la cançó sobre la línia telefònica de prevenció del suïcidi "1-800-273-8255".