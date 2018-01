Sant Feliu de Guíxols rep part del llegat artístic i familiar de Manuel M. Bosch

Sant Feliu de Guíxols va oferir dissabte un acte institucional de reconeixement al llegat testamentari de Manuel M. Bosch i per agrair als seus tres hereus la confiança per haver cedit a la ciutat el seu important llegat artístic i documental.

Les peces en qüestió són un oli fet per Josep Albertí el 1977, Cel, mar i boscúria, i un altre de Xavier Ruscalleda, així com dues escultures de ferro de Xavier Corberó.

També passaran a mans de l'Arxiu Municipal la documentació de dues grans famílies de Sant Feliu, Casas i Batet, amb documents notarials, partitures, correspondència i, sobretot, fotografies. Aquestes imatges, realitzades majoritàriament durant la dècada de 1920 per Antoni Casas Maury, reprodueixen escenes privades i de lleure i esdevenen un testimoni de gran bellesa i interès per a conèixer com vivien les famílies burgeses de Sant Feliu en l'època de major esplendor social i econòmic de la ciutat. Hi trobem escenes de sol i bany a la platja de Sant Pol, de l'interior del xalet Casas o de competicions esportives a la badia de Sant Feliu.