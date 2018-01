«Tu canción» és el tema escollit per representar Espanya a Eurovisió

El duo format per Amaia i Alfred, amb el tema 'Tu canción', representarà Espanya en la 63ena edició del Festival d'Eurovisió 2018 que se celebrarà a Lisboa (Portugal) entre els dies 8 i 12 de maig.

Així s'ha decidit en el programa especial 'OT: Gala Eurovisión', que s'ha emès en directe aquest dilluns a La 1 de TVE, gràcies als vots del públic, que ha escollit entre sis aspirants: Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra i Miriam, als quals s'ha sumat Agoney, que es va quedar a les portes de la final i ha participat en un duo.

Amaia, pamplonesa de 18 anys, i Alfred, català de 20 anys, han estat els favorits del públic --que ha votat a través de trucades, missatges de text (SMS) i l'aplicació mòbil-- gràcies al suport majoritari de les 421.000 persones que han participat en la ronda final de votacions.

Manel Navarro, que l'any passat va representar Espanya amb 'Do It for Your Lover', ha estat l'encarregat de desvelar el nom dels guanyadors, que, amb el tema 'Tu canción', han aconseguit un 43% dels vots.

Aquest duo s'ha imposat en la segona i determinant votació als altres dos finalistes: la balada íntima 'Arde', defensada per Aitana, que ha quedat en segona posició amb el 31% dels vots; i el hip-hop dance 'Lo malo', defensada per Aitana i Ana Guerra, que ha obtingut el 26% dels suports.

En aquesta edició, el públic havia d'escollir entre un total de nou cançons: cinc cançons en solitari, tres duets i una interpretació grupal (el tema 'Camina', compost pels concursants d'aquesta edició i que ha quedat en última posició).

Espanya, que en els darrers anys havia apostat per cançons que incloïen l'anglès --'Do It for Your Lover', de Manel Navarro, o 'Say Yay!', de Barei--, aquest cop acudirà al certamen amb un tema íntegrament en castellà.

La cançó 'Tu canción', de Raúl Gómez i Sylvia Santoro, és una balada acústica a piano que narra una primera vegada.

Raúl Gómez, sevillà de 24 anys, va ser guanyador del talent xou 'El número 1' el 2013 i autor de temes per a Rosa López o Blas Cantó.

Amaia, natural de Pamplona i de 18 anys, s'ha erigit com la favorita del púbilc, i ha arribat a guanyar-se l'àlies d''Amaia I d'Espanya'.

Amb el Batxillerat acabat, cursa l'últim curs del Grau Professional de piano i sap tocar la guitarra i l'ukelele, entre d'altres instruments.

Per la seva banda, Alfred, natural del Prat de Llobregat (Barcelona) i de 20 anys, ha autoeditat tres discs i cursa un Grau Superior de Música.

A més de la música, que li ve de família, és aficionat al cinema i estudia el grau de Comunicació Audiovisual.

En els seus 56 anys d'història en el Festival, Espanya ha apostat majoritàriament per solistes com a representants o, en menor mesura, per grups musicals.

En aquesta ocasió, serà un duo el que pugi a l'escenari d'Eurovisió el proper mes de maig a la capital portuguesa.

La gala, amb contínues referències a la història d'Eurovisió, ha comptat amb un jurat per comentar les propostes musicals format per Víctor Escudero, redactor en els esdeveniments de la UER en el Festival d'Eurovisió ('eurovision.tv'); la compositora portuguesa Luísa Sobral; la periodista de RTVE Julia Varela, comentarista del Festival d'Eurovisió juntament amb José María Iñigo; i Manuel Martos, músic, Artist & Repertoire, productor executiu i director artístic d'Universal Music.

Durant el programa han actuat, entre d'altres, Luísa Sobral, responsable de la cançó guanyadora d'Eurovisió 2017 de Salvador Sobral amb 'Amor pelos dois', que ha interpretat 'Cupido'; Conchita Wurst, amb el tema 'Rise Like a Phoenix' amb el qual va guanyar Eurovisió el 2014 a Copenhaguen, i J Balvin amb un medley del seu últim single, 'Machika' i 'Mi gente'.

Per la seva banda, els exconcursants d'aquesta edició d''OT' han interpretat els dos temes espanyols que han guanyat el Festival d'Eurovisió: la cançó 'La la la' de Massiel i 'Vivo cantando' de Salomé.