La realitzadora Carla Simon diu que vol rodar a Lleida la seva pròxima pel·lícula

La directora Carla Simon, gran guanyadora en la gala dels premis Gaudí de la cinematografia catalana diumenge a la nit, va declarar ahir en una entrevista que la propera pel·lícula la vol rodar «a Lleida i no serà biogràfica».

La directora d' Estiu 1993, pel·lícula rodada en bona part a la Garrotxa, va endur-se 5 premis Gaudí i afirma que després de l'any de bogeria amb el seu debut ara toca centrar-se en el nou guió, segons va declara a l'emissora de ràdio Rac1.

«Em feia molta il·lusió que la Laia Artigas estigués nominada. Però els premis no transmeten valors gaire educatius. I col·loca els actors professionals en una situació injusta perquè un menor no té consciència o voluntat de dedicar-se a actuar», va declarar Simon, en relació amb la petita protagonista d' Estiu 1993, que és enviada a la casa dels familiars en un entorn rural després de la mort del seu pare i la seva mare per causa de la sida.

«El Gaudí a la Millor Direcció m'ha fet molta il·lusió perquè veia molt difícil guanyar-lo al costat d'Isabel Coixet, Agustí Villaronga i Carlos Marqués-Marcet», declara Simon, que finalment es va endur el premi per la seva primera pel·lícula.

La realitzadora ha començat a escriure la pròxima pel·lícula, i és conscient que encara falta molt per estrenar. «Ha estat un any de bogeria amb Estiu 1993 i ara toca centrar-me i continuar escrivint el que he començat, que encara està molt verd», confessa.

«No obstant, ja pot anunciar que no serà una història biogràfica, «però és una pel·lícula que m'agradaria molt filmar als voltants de Lleida, als camps de presseguers».

«M'han ofert fer televisió i m'agradaria fer-ne en algun moment però, de moment, vull fer una altra pel·lícula perquè encara em falta molt per aprendre al cinema», afegeix.

La idea de tornar a rodar amb nens li ronda pel cap. Sap que «és difícil», però «aporten frescor i alegria, el rodatge es converteix en un joc i per als actors adults també», diu.



Els guardons

La desena edició dels Premis Gaudí va coronar Estiu 1993 amb tres importants guardons, com són els de millor pel·lícula, millor direcció i millor guió per a Carla Simón, junt amb els de millor actriu secundària per a Bruna Cusí i millor muntatge per a Ana Pfaff.

La gala també va premiar Incerta glòria amb 8 dels 16 premis als quals optava, entre ells el de protagonista femenina per a Núria Prims i el de millor actor secundari per a Oriol Pla. D'altra banda, Tierra firme, de Carlos Marqués-Marcet, va rebre el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana.