Edmon Roch: «Rodar al cor d'Àfrica ha sigut tot un repte i una aventura»

El productor gironí Edmon Roch estrenarà divendres El cuaderno de Sara, una aventura protagonitzada per l'actriu Belén Rueda que sotmet l'espectador a una immersió en els bruts i violents territoris africans que, encara avui, en ple segle XXI, estan dominats pels senyors de la guerra.

Dirigida per Norberto López-Amado, la pel·lícula narra la història de Laura, una dona espanyola a la recerca de la seva germana, Sara, desapareguda enmig de la selva del Congo. Ni l'ONG en la qual treballa, ni l'ambaixada tenen notícies del seu parador fins que apareix una foto de Sara en un poblat miner de l'est del Congo. Laura decideix viatjar a Kampala per iniciar allà un perillós viatge al cor de l'Àfrica més bruta i violenta, on no deixen de tenir interessos els poders occidentals.

«Rodar a l'Àfrica ha estat tot un repte i tota una aventura», ha declarat al Diari de Girona Edmon Roch, el qual va fer un primer viatge a l'Àfrica per trobar localitzacions, feina que va comptar amb l'ajuda d'un altre gironí, Josep Prior, l'amic d'infantesa a l'escola La Salle, avui cap de logística de Metges sense Fronteres, bon coneixedor de les terres africanes.

Coproduïda amb Javier Ugarte, El cuaderno de Sara s'estrenarà simultàniament amb 370 còpies a l'Estat espanyol. A Girona l'ha programada els següents cinemes: Albéniz Centre, Ocine (Girona, Blanes i Platja d'Aro), Odeón de Salt i també els cinemes de Figueres, Olot i Roses. Netflix ha comprat els drets mundials i també Movistar Plua i Telecinco per a Espanya.

La história es desenvolupa al Congo en un dels indrets més perillosos del món, però el rodatge, per raons òbvies, no s'ha pogut fer allà, i s'ha escollit Uganda per la semblança d'ambients.

Edmon Roch va instal·lar-se a Uganda durant els dos mesos de rodatge, el gener i febrer de 2017. El productor gironí parteix d'esperiències a països exòtics com la que del rodatge de Set anys al Tíbet (1997), amb Brad Pitt de protagonista, feta a l'Aconcagua de sudamèrica per impossubilitat de fer-ho en terres tibetanes.

Membre de l'Acadèmia del Cinema Català, amb la seva productora Ikiru Films, Roch firma Tadeo Jones 2, una de les produccions més taquilleres del 2017, la primera en el rànquing estatal.