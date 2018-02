La dona protagonitza el cicle de cinema africà de Girona

La XIII Mostra de Cinema Africà del Museu del cinema de Girona, que acollirà projeccions els dies 2, 9, 16 i 23 de febrer, tindrà aquest any una pel·lícula senegalesa, una de burkinesa, una de tunisenca i una coproducció entre França, Nigèria i el Camerun. Totes quatre tenen com a punts en comú que estan protagonitzades per dones.

El cicle, coorganitzat amb l'Aliança Francesa, començarà demà divendres amb la projecció (19.30 h) de Madame Brouette ( L'Extraordinaire destin de Madame Brouette), de Moussa Sene Absa. El film narra la història de Mati, coneguda com a «Madame Brouette», que lluita per tirar endavant la seva filla als barris pobres de Dakar, i la seva amiga Ndaxté, que fuig d'una relació violenta.

El divendres 9 de febrer la protagonista serà L'oeil du cyclone ( L'ull del cicló) del cineasta burkinès Sékou Traoré.

El film À peine j'ouvre les yeux ( A penes obre els ulls) es podrà veure el divendres 16 de febrer.

La darrera sessió, el 23 de febrer, projectarà Hope, de Boris Lojkine, una coproducció entre França, Nigèria i el Camerun.