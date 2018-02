El festival Strenes crea una secció per promoure els artistes gironins

El festival Strenes de Girona ha creat una nova secció dins del certamen per impulsar els artistes locals. La proposta Talent Gironí, apadrinada per la Fundació Valvi, permetrà que els participants seleccionats actuïn a diferents espais del festival. Una vegada finalitzades les actuacions, un jurat format per professionals del sector musical premiaran el «millor talent gironí de l'any». Les inscripcions estaran obertes fins al proper 7 de febrer i s'ha establert com a requisit que hagin nascut a les comarques gironines com a mínim la meitat dels components dels artistes o grups que hi optin.