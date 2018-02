El Molí de l'Escala deixa d'organitzar el Gastromusical

El Gastromusical de l'Escala abaixa el teló. El propietari del Molí de l'Escala, Jordi Jacas, ha explicat que han decidit aturar la iniciativa per "reinventar-se" i emprendre "nous projectes". Jacas, que durant onze edicions ha organitzat el certamen que combina música i gastronomia, atribueix la decisió a la competència que hi ha al sector i a un format "deficitari". L'aturada també respon als "esforços" que han de dedicat a l'hotel que han obert dins del complex del restaurant i al nou espai de restauració que estrenen aquest divendres al recinte arqueològic d'Empúries. Jacas, a més, es farà càrrec de l'explotació de diversos espais destinats a esdeveniments a la zona. "Hem pensat que era un bon any per parar i decidir què fem amb la marca", insisteix Jacas.

Pel seu escenari hi han passat artistes de primer nivell. Entre ells, la cantant Martirio, Lucrecia o el ballarí Rafael Amargo. Durant onze edicions el certamen ha maridat música i gastronomia en un entorn idíl·lic però el seu promotor i propietari del Molí de l'Escala, Jordi Jacas, ha decidit posar-hi punt i final. O, almenys, fer una aturada temporal per "reinventar-se" i emprendre "nous projectes".

Jacas va obrir recentment la primera fase d'un hotel ubicat a les mateixes instal·lacions i aquest divendres inaugurarà un nou espai de bar-restaurant i terrassa al jaciment d'Empúries. A més, assumirà la gestió de diversos espais dedicats a esdeveniment al mateix complex. Una situació que, assegura, l'obliga a "concentrar tots els esforços". "El Gastromusical ens robava molt de temps durant l'any i suposava una estructura molt gran", insisteix.

El promotor de la iniciativa no descarta reprendre-ho més endavant o, fins i tot, ubicar-ho en algun altre espai però remarca que ara era el moment de "parar" i "decidir" què fer amb la marca.



La competència de festivals

I és que els nous projectes no són l'únic motiu que els ha empès a prendre aquesta decisió. Jacas admet que la competència de festivals amb formats similars i el fet que el seu fos, d'entrada, "deficitari" els han ajudat a decantar la balança per abaixar el teló.

"Quan vam començar no n'hi havia que es dediquessin a fer això. El festival ha anat evolucionant però ara mateix se'ns feia difícil seguir creixent", insisteix. "Han sigut deu anys magnífics però hi ha hagut una evolució a tots els nivells i quan ho vam posar en marxa teníem una manera de pensar que no és la mateixa d'ara", afegeix Jacas.