Temporada Alta s'internacionalitza amb un projecte de cooperació europeu de 2 milions

El festival Temporada Alta es consolidarà com un dels «pols escènics» del Sud d'Europa a través de la seva participació en un pla de cooperació territorial europeu d'arts escèniques fins el 2020 que compta amb un pressupost de 2 milions d'euros, dels quals la UE aportarà 1,3 milions.

Ho va anunciar ahir en una atenció als mitjans el director del festival, Salvador Sunyer, que va remarcar que la consecució d'aquest programa suposa un pas més cap a la internacionalització del festival, que precisament avui obrirà la seva temporada a Amèrica Llatina.

Al continent americà portarà 60 funcions en 17 espectacles internacionals de vuit països i tres produccions catalanes en el VI Temporada Alta Amèrica Llatina, que es podrà veure fins al 25 de febrer a Buenos Aires (Argentina), Llima (Perú) i Montevideo (Uruguai).

En aquesta ocasió se celebrarà per sisena vegada el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic i es mostraran muntatges com ara Psicosis de las 4.48, de Sarah Kane, un text sobre el suïcidi interpretat per Anna Alarcón.

També es podrà veure la producció Indomador, de la companyia de circ contemporani Animal Religion, on Quim Girón dialoga amb animalitat humana, i Pluja, un espectacle musical i poètic de Guillem Albà i Clara Peya.

«No és que anem a fer Temporada Alta allà, sinó que agafem companyies d'aquí i ens adaptem a la realitat d'allà», va resumir Sunyer sobre el programa a Amèrica Llatina que, juntament amb el projecte europeu, suposa un altre gran front d'internacionalització.

També visitaran la capital argentina la catalana Laura Alsina (guanyadora del Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta) i el mallorquí Xisco Rosselló (finalista), que s'enfrontaran a dos autors argentins.

En l'àmbit internacional, destaquen dos espectacles de la jove companyia mexicana Vaca 35: Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar i Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar.

També cal subratllar el monòleg de Gabriel Calderón Sólo una actriz de teatro, interpretat per Estela Medina, deixeble de Margarita Xirgu, que es podrà veure a Buenos Aires.

Projecte europeu

En el projecte de cooperació territorial van de la mà de cinc entitats franceses de Llenguadoc-Rosselló, Tarbes, Occitània, Arièja i Aquitània i tres de l'Estat espanyol: el Patronat Municipal d'Arts Escèniques i de la Imatge de Saragossa, l'Escola de Navarra de Teatre i el Festival de Teatre i de Dansa Contemporània de Bilbao.

El projecte que vol ser pont entre el pol cultural del sud d'Europa i persegueix la formació d'agents culturals i crear estructures per a l'exhibició, creació artística i difusió dels projectes amb la finalitat de crear ocupació dins del sector en els dos costats de la frontera.

De moment, han confirmat la participació en els dos primers espectacles amb artistes francesos i catalans amb el nou muntatge de la companyia de circ Baró d'Evel, liderada per Blaï Mateu i Camille Decourtye, i un espectacle de dansa contemporània de la coreògrafa i ballarina Lali Ayguadé i el ballarí francès Ghilhem Chatir.

Amb la participació al programa europeu Pyrenart, que durarà tres anys, Temporada Alta cercarà teixir llaços per a la coproducció internacional.