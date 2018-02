Carla Simon, Mal Peloi Marina Garcés, Premis Ciutat de Barcelona 2017

El 15 de febrer vinent es lliuraran els guardons d'una nova edició dels Premis Ciutat de Barcelona que enguany han reconegut la tasca de figures com Carla Simon, Marina Garcés i Imma Colomer, o la companyia de dansa Mal Pelo, establerta a Celrà, entre d'altres.

La cerimònia es farà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i estarà presidida per l'alcaldessa Ada Colau. Carla Simón, guanyadora del Gaudí a la millor direcció per Estiu 1993, suma un nou reconeixement amb el premi de la categoria d'audiovisuals «per l'excel·lència tècnica i artística i, en particular, pel treball amb les actrius» del seu primer llargmetratge.

En la categoria d'assaig, ciències socials i humanitats, la guanyadora ha estat Marina Garcés per la seva obra Nova il·lustració radical, que, segons el jurat, té «la capacitat de pensar els desafiaments polítics del present renovant les eines de la filosofia clàssica».

En la categoria de teatre el premi se l'ha endut l'actriu Imma Colomer, per la seva interpretació a l'espectacle Un tret al cap, escrit i dirigit per Pau Miró. El jurat ha valorat la saviesa escènica de la intèrpret i el seu compromís ètic i estètic en aquesta interpretació que s'afegeix a una trajectòria exemplar.

Altres guardonats han estat Dolors Udina, a la categoria de traducció en llengua catalana; el Festival Mixtur en la de música; la revista 5W en mitjans de comunicació; l'obra Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya, de Max Besora, en literatura; Juan Luis Ramos, pel seu poemari Con pájaros que ignoro, en literatura castellana, entre molts altres.