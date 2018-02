La Setmana dels Rahola abordarà el procés i els atemptats gihadistes

La sisena edició de la Setmana dels Rahola abordarà els dos grans temes que van marcar l'actualitat l'any passat a Catalunya: els atemptats gihadistes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i el procés independentista. A més, tindrà com a convidats els periodistes Justo Molinero i Víctor Amela i també oferirà una taula rodona sobre crítica cultural. La Setmana dels Rahola culminarà el 22 de febrer amb l'entrega dels premis que porten el mateix nom, organitzats per la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació. A la Setmana s'hi sumen, a més, la UdG, la biblioteca Carles Rahola, l'Ajuntament i els Amics de la Unesco.

A partir del 12 de febrer, i fins al 10 de març, es podrà veure a la biblioteca Rahola l'exposició Disset mirades a dotze mesos, on es mostra una selecció de les fotografies presentades als premis de l'any passat. El dimarts dia 13 es commemorarà el Dia Mundial de la Ràdio, amb una taula rodona sobre esport i ràdio a Ràdio Vilablareix.

El dia 14 de febrer, a la biblioteca, tindrà lloc la conversa La ràdio sobre rodes, amb la participació del periodista Justo Molinero i l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, que són amics des de fa temps. La xerrada estarà conduïda per la periodista Maria Teresa García Campos.

El dijous dia 15, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, la crítica televisiva Mònica Planas i el professor de cinema i televisió Jordi Balló parlaran de com els mitjans van tractar el procés sobiranista entre l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155. La conversa estarà dirigida per la periodista Cristina Valentí.

Divendres dia 16, també a la UdG, tindrà lloc un debat per debatre en què consisteix, concretament, la feina dels crítics culturals. Per això, es comptarà amb la presència dels periodistes Òscar Broc, Pep Prieto i Anna Pérez, que estaran moderats per Gemma Busquets.

El dilluns dia 19, a la UdG, es debatrà sobre el tractament dels atemptats gihadistes. Per fer-ho, el professor de la UPF Xavier Ramon presentarà un informe sobre el tractament que en va fer la premsa digital i posteriorment hi haurà un debat amb la community manager dels Mossos, Patrícia Plaja, i el cap de fotografia d' El Periódico en el moment dels fets, Xavier Jubierre. La moderació anirà a càrrec de Cristina Buesa.

El dia 20, a la biblioteca, Víctor Amela parlarà amb Rosa Gil sobre la seva tasca fent entrevistes per a La Contra de La Vanguardia, que enguany ha complert vint anys.

Aquell mateix dia, Gemma Busquets presentarà el treball guanyador de la beca Rahola de l'any passat: El vot femení a la premsa de les comarques gironines (1931-36).