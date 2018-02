La Giorquestra celebra el sisè aniversari al costat de la pianista Valentina Lisitsa

La GIO, l´orquestra simfònica de les comarques gironines, celebrarà el seu sisè aniversari el proper diumenge, 11 de febrer, a l´Auditori de Girona, amb un concert al costat de la solista Valentina Lisitsa i on sonarà música de Rakhmàninov i Brahms.

Valentina Lisitsa és la pianista ucraïnesa estrella de la música clàssica a YouTube, on ha aconseguit 346.000 subscriptors i una mitjana de 75.000 reproduccions al dia en el seu canal. Actua a les principals sales del món.

El programa d´aquest concert inclourà Concert per a piano núm. 2 de Ràkhmàninov, en commemoració del 75è aniversari de la mort del compositor, i la Simfonia núm. 4 de Brahms. En aquesta ocasió, la GIO presentarà el format de gran orquestra simfònica i actuarà sota la batuta del seu director titular, Marcel Sabaté.

Enregistrament en viu

El concert, que tindrà lloc diumenge, 11 de febrer (19 h), serà enregistrat per l´emissora Catalunya Música. Una hora abans del concert, tindrà lloc al mateix Auditori una conferència prèvia, introductòria i gratuïta a càrrec del crític musical Xavier Paset.

El mateix dia del concert, la GIO posarà a la venda el DVD contra el càncer realitzat l´any passat a partir de l´enregistrament del concert del 5è aniversari. La iniciativa ha estat possible gràcies a una campanya de micromecenatge en col·laboració amb el blog personal i solidari El crep de mi vida, impulsat per Vanessa Nueda, destinat a recaptar fons per al projecte de recerca del doctor Jordi Frigola de l´Institut d´Investigació Biomèdica de Girona.

El concert del 5è aniversari, enregistrat i editat per l´equip d´Igor Cortadellas, va incloure la interpretació de la cèlebre Simfonia número 5 de Beethoven, l´espectacular Obertura 1812 de Txaikovski i l´estrena del poema simfònic Núria, obra d´encàrrec al reconegut pianista i compositor Albert Guinovart, padrí de l´orquestra d´ençà de la seva creació. Núria és una obra dedicada a la mare dels germans Sabaté, que va morir de càncer, i a la filla de Jaume i fillola de Marcel.

Per altra banda, aquest DVD serà el primer element que inclourà la nova identitat corporativa de la GIO, un nou logotip que vol ser més modern i elegant.

Properament es faran actes solidaris i oficials de presentació del DVD als Cinemes Albéniz de Girona i als Cines Olot.