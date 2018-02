Un edifici de RCR, entre les 10 joies de l'arquitectura actual

El despatx d'arquitectes RCR d'Olot ha situat la seva biblioteca Joan Oliver, del barri de Sant Antoni de Barcelona, entre les 10 joies de l'arquitectura catalana contemporània, segons una guia que ha publicat Enciclopedia Catalana.

L'arquitecte i urbanista Joan Busquets és el responsable d'una tria del 10 edificis més representatius de l'arquitectura catalana contemporània.

La bilioteca projectada per RCR, recent premi Pritzker d'arquitectura, va obrir portes l'any 2007. El llibre-guia Joies de l'arquitectura catalana contemporània. Els edificis i sectors urbans més destacats de l'arquitectura contemporània catalana situa l'edifici al costat d'obres com la Casa Bloc, de Barcelona; la Casa Ugalde, de Caldes d'Estrach; el Sector Plaça Imperial Tàrraco, de Tarragona, o l'edifici Walden 7, de Sant Just Desvern.