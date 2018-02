Pablo Ferrández i Soleá Morente, premi Princesa de Girona 'Arts i Lletres' 2018

El violoncel·lista Pau Ferrández Castro i l'artista flamenca Soleá Morente Carbonell han estat els guanyadors ex aequo del Premi Princesa de Girona 'Arts i Lletres' 2018.

La presidenta del jurat, Montserrat Domínguez, ha donat a conèixer aquest dimecres als guanyadors d'aquest premi en un acte que s'ha celebrat a Mèrida, i al qual ha assistit la Reina Letizia.

En la seva intervenció, Montserrat Domínguez ha explicat que la deliberació del jurat "ha estat intensa", i ha considerat que el guardó "farà història".

El jurat d'experts ha estat format per Luis Alegre, Jesús Cimarro, Montserrat Domínguez, Víctor García de Gomar, Rafael Moneo, Gracia Querejeta, Andrés Salat i Maribel Verdú.

PREMIATS

A la lectura de l'acta, Montserrat Domínguez ha ressaltat de Pablo Ferrández el "talent excepcional" i la seva "projecció internacional important", que l'ha convertit en una "referència" del violoncel.

"Destaca per la seva intel·ligència i per la seva sensibilitat al servei de la música, per la seva capacitat extraordinària de commoure i de crear universos sonors a partir de lectures noves del repertori universal", ha indicat.

Per la seva banda, de Soleá Morente, el jurat ha posat de rellevància que és una "artista completament genuïna" que ha sabut extreure "el millor" de la tradició flamenca per fusionar-la amb altres gèneres, com el pop o el rock.

"Soleá destaca per la seva capacitat emprenedora per liderar projectes musicals en un món, sovint difícil, per a les dones", ha ressaltat Domínguez.

Després de donar-se a conèixer el nom dels premiats, s'han pogut escoltar les primeres paraules dels guardonats a través d'un missatge d'àudio, qui ha agraït aquest reconeixement.

Així, Morente ha indicat que el Premi Princesa de Girona 'Arts i Lletres' és el guardó "més bonic" que li han pogut concedir, ja que el seu "cos", el seu "ment" i el seu "cor" respiren aquestes dues categories.

Mentrestant, Pablo Ferrández, que estava treballant a Finlàndia, ha remarcat que no tenia paraules per agrair aquest reconeixement "prestigiós", que li fa una "il·lusió infinita".