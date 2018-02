L'Strenes farà més concerts a les escales de la Catedral i crea la seva festa major

El festival Strenes ha presentat els detalls de la programació per l'edició d'aquest any, que començarà el 24 de març i s'allargarà fins el 30 d'abril. El certamen incrementa el nombre de concerts a les escales de la Catedral, un dels escenaris més emblemàtics. La Pegatina, Ramon Mirabet i Joan Dausà seran els artistes que actuaran en aquest espai. A més, el festival ha agrupat els concerts gratuïts de la Plaça Catalunya en el que han batejat com la Festa Major d'Strenes.



En la roda de premsa de presentació del festival, celebrada avui al migdia, hi han participat dos dels artistes que actuaran al festival, Paula Valls i Dyango. Els dos han sorprès els assistents cantant a capella.





Una altra de les novetats és una secció dedicada al talent gironí que vol catapultar nous noms. El director del certamen, Xavi Pascual, ha posat d'exemple Judith Neddermann, que ha actuat en altres edicions. L'objectiu és que els participants de la secció de talent gironí acabin sent els grans grups de les propers edicions.o lasón alguns dels artistes que s'han desvetllat per l'Strenes 2018.L'organització guarda en secret dos noms: el de qui farà elde Girona i el d'un grup que farà una actuació "especial".