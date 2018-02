Txarango serà el cap de cartell del festival Ítaca a l'Estartit el cap de setmana de Sant Joan

El festival Ítaca de l'Empordà ha anunciat els grups que actuaran el cap de setmana de Sant Joan a l'Estartit (Baix Empordà). El cap de cartell serà Txarango, una banda que actuarà per primer cop al certamen pocs dies abans d'engegar la cinquena edició del seu Clownia. El grup d'Alguer Miquel pujarà a l'escenari de l'Ítaca el divendres 22 de juny, juntament amb Che Sudaka, Doctor Krápula i Dj Karlixx. La nit de la revetlla serà el torn d'Ebri Knight, Pachawa Sound, Koers, Dj Gambeat Radio Bemba Sound System i Germà Negre, que aprofitarà el concert per obrir la gira de presentació del seu nou disc. Aquest dijous es posen a la venda les entrades i els abonaments per als concerts. Els impulsors de l'Ítaca ofereixen un paquet combinat de dos dies de concerts i dues nits de càmping a un preu de 38 euros. L'abonament per als dos dies de concerts costa 17 euros.

El festival ha posat a la venda les entrades per al seu gran cap de setmana de concerts. El 22 i 23 de juny, l'Estartit tornarà a acollir l'Ítaca Sant Joan 2018. La plaça de la Llevantina tornarà a ser l'escenari escollit però l'espai s'adaptarà per millorar la comoditat dels espectadors.

El principal motiu és que els organitzadors preveuen un augment de públic, sobretot per l'actuació de Txarango (que tocarà a l'Ítaca per primer cop). La banda inaugurarà el cap de setmana musical el 22 de juny, una setmana abans que el grup organitzi el cinquè Clownia a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

La primera nit de concerts la completaran Che Sudaka i Dr. Krápula. Els primers presentaran a la demarcació el seu nou treball, 'Almas rebeldes'. La banda és coneguda a nivell internacional per les seves referències musicals que transporten a la cúmbia, l'ska i el punk. Doctor Krápula actuarà a l'Estartit però també ho farà al Clownia. La banda colombiana portarà el seu rock i un repertori ple de lletres de conscienciació social i ambiental.



Germà Negre obre gira

La nit de la revetlla de Sant Joan pujaran a l'escenari quatre bandes del país. Ebri Knight presentarà el seu nou disc, 'Guerrilla', per primer cop a les comarques gironines. Una altra estrena serà la de Germà Negre, que aprofitarà l'actuació a l'Ítaca per iniciar la gira de presentació del seu darrer disc. Els Pachawa Sound i els lleidatans Koers completaran el cartell de bandes en directe.

Les dues nits de concerts acabaran amb una sessió de DJ que s'allargarà fins a la matinada. El divendres 22 serà torn de DJ Karlixx de Canibal Sound System. El dia de la revetlla, la festa es tancarà amb el DJ Gambeat Radio Bemba Sound System (baixista de Mano Negra).

L'ítaca Sant Joan és un dels plats forts de les propostes del festival. Per ara, a més dels d'aquest cap de setmana, ja s'ha desvetllat un altre dels noms de la programació: Maika Makovski, que actuarà el 16 de juny a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. Makovski pujarà a l'escenari acompanyada del Brossa Quartet de Corda de Barcelona, Pep Mula a la bateria i Pau Vals a la tromba.

El festival també ha anunciat la data de la pujada al Montgrí. Serà el proper 27 de maig quan es farà la setena edició d'aquesta particular activitat que inaugurarà l'Ítaca 2018.