El Meadows Museum de Dallas analitza obres en petit format de Dalí

El Meadows Museum de la Universitat Metodista del Sud (SMU) de Dallas presentarà una anàlisi en profunditat de les pintures a petita escala de Salvador Dalí (1904-1989) a través de l'exposició Dalí: Poetics of the Small que podrà veure's des del 9 de setembre fins al 9 de desembre de 2018, segons ha informat la institució.

L'exposició posa el focus en les pintures de reduïda grandària que l'artista va crear durant els primers anys del seu període surrealista (1929-1936).

Per a això, la mostra inclourà més d'una vintena de les pintures en petit format de Dalí, entre les quals destaquen obres com L'allotjament del desig (1929) (Metropolitan Museum of Art, Nova York), L'Ángelus (c. 1932) (col·lecció privada) i El deslletament dels mobles-Nutrició (1934) (The Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida).

«Salvador Dalí gaudeix d'una reputació mundial, però aquesta exposició ofereix l'oportunitat d'explorar una faceta molt menys coneguda de la seva trajectòria i producció artística», han assegurat els directius del Meadows Museum, Mark Roglán, Bufona P. i William A. Custard. «És clar que, per al mateix Dalí, la grandària d'aquestes pintures era important, una manera d'explorar idees surrealistes dins d'un marc limitat, on la mirada es veu atreta pels detalls de manera diferent», han afegit.

Segons els organitzadors, les pintures reflecteixen el singular estil surrealista de Dalí, protagonitzat per figures recognoscibles, encara que distorsionades, sovint amb un paisatge dramàtic o estèril de fons. A més, assegura la institució, aquestes pintures mai han estat estudiades en profunditat ni exposades com a tals.