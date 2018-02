«Tinc els drets per rodar la novel·la de Javier Cercas 'Las leyes de la frontera'»

Sonat va ser el rodatge d' El perfum a Girona, on vostè tenia un paper rellevant. Té previst tornar a rodar a Girona?

En breu, no. Una de les coses que tinc és fer la novel·la de Javier Cercas Las leyes de la frontera. La vaig llegir i em va entusiasmar.

És una novel·la de la Girona dels anys 1970 i 1980 i els protagonistes són la gent humil de la immigració que en alguns casos queia en la deliqüència.

Sí. Parla de la Girona en la qual jo vaig créixer. És un projecte que no sé si podré posar en marxa en un futur immediat, perquè immediat en el cinema no hi ha res.

Aquesta serà la seva propera producció?

No serà la propera però he comprat els drets d'adaptació del llibre i espero poder-la fer. No la tinc programada per aquest any.

Seria un nou gran rodatge a Girona?

Seria un gran rodatge que m'agradaria molt poder fer a Girona. Sé quin director vull que m'ho faci, però no puc avançar un nom quan encara no està el tracte tancat. Amb Cercas vam estar parlant i li va semblar molt bé la meva filosofia d'adaptació de la pel·lícula.

El cinema català té força?

Crec que estem en un molt bon moment, però també és perillós. El cinema és delicat. Estic preocupat pel moment delicadíssim que està passant la notra televisió, TV3. Això afecta l'audiovisual català i afecta el cinema català.

Hi ha gent que diu que TV3 ha de tancar. Vostè defensa TV3?

I tant! Una cosa és mirar si el model de sostenibilitat de TV3 és millorable i l'altra cosa és voler-la escanyar. Jo crec que tots necessitem una televisió forta i, ara mateix, el moment delicat que viu TV3 està afectant tots els que pertanyem al món de l'audiovisual català.