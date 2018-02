El Barnasants reivindica la trajectòria de Ramon Muntaner

Amb el títol Cançó de carrer, el festival Barnasants va reivindicar dissabte amb un concert antològic la trajectòria i obra del cantautor Ramon Muntaner i Torruella, nascut a Cornellà de Llobregat el 1950. El Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat va ser l'escenari del recital, per on van desfilar intèrprets de diferents generacions de la música catalana com Joan Isaac, Roger Mas, Sílvia Comes, Enric Hernáez, Borja Penalba, Turnez & Sesé, Eduard Iniesta, Ruso Sala o el grup Coses.

Retirat dels escenaris des de fa 30 anys, Muntaner té entre el seu llegat haver musicat textos d'alguns dels autors literaris més importants en llengua catalana, com Josep Maria de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit o Miquel Martí i Pol, a qui va dedicar íntegrament el seu àlbum, Presagi.