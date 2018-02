La Fundació Vila Casas dedica una gran exposició retrospectiva a Pere Portabella

L'exposició Pere Portabella. Cinema, art i política incideix en la figura d'un dels cineastes i activistes polítics catalans més destacats. Ideada i dirigida per Pere Portabella i Antoni Vila Casas, s'articula a través de cinc àmbits que analitzen la figura del realitzador i lluitador antifranquista figuerenc des d'òptiques diferents. La Fundació Vila Casas presentarà dilluns una mostra que es podrà visitar al Museu Can Framis, a la seu barcelonina de la institució.

El primer àmbit parla sobre El retorn del president Tarradellas per representar la llarga trajectòria política de Portabella, que va ser l'encarregat d'organitzar la tornada l'any 1977 de Josep Tarradellas, després de molts anys a l'exili, des de l'aeroport fins a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana.

El segon àmbit fa referència a la pel·lícula Viridiana, dirigida per Luis Buñuel i produïda per Portabella. Viridiana significava el retorn de Buñuel a Espanya i va guanyar la Palma d'Or del Festival de Canes amb un escàndol majúscul polític i ideològic que va provocar la prohibició de la pel·lícula per part de la dictadura espanyola.

El tercer àmbit parla de Portabella cineasta i de pel·lícules com Die Stille vor Bach, entre d'altres.

El quart àmbit analitza Portabella i el seu entorn artístic, ja que, com a director de cinema, productor i activista polític i cultural, Portabella va compartir experiències i va teixir amistats amb creadors de diferents entorns artístics vinculats als moviments avantguardistes de cada moment. Finalment, el darrer àmbit, titulat Portabella i Miró, emfatitza la relació establerta entre els dos personatges i posa l'accent en dues obres de Miró que ja no existeixen i un guió de l'artista que mai no es va fer realitat.

Així mateix, la mostra compta amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, que d'aquesta manera se suma a l'homenatge al poductor i cineasta figuerenc.

Avui dilluns està previst detallar les diverses activitats que s'han organitzat en relació amb la mostra, a part de les visites guiades habituals, com els cicles tant a la Filmoteca de Catalunya com als Cinemes Texas o els diàlegs al Museu Can Framis entre Pere Portabella i diversos especialistes en la seva obra.

A la roda de premsa hi ha prevista la presència d'Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, Pere Portabella, protagonista de la mostra, Josep Ramoneda, periodista, filòsof, escriptor i autor dels textos que acompanyen l'exposició i Octavi Martí, director adjunt de la Filmoteca de Catalunya, entitat que complementa la mostra amb un cicle dedicat al cineasta.

Portabella va tenir un destacat protagonisme institucional durant la transició espanyola a la democràcia i va deixar de rodar durant uns anys. Va participar a l'organització de l'Assemblea de Catalunya i va aparèixer com a independent a les llistes del PSUC.

Va ser diputat al Parlament de Catalunya i senador entre 1980 i 1984. Des de 1990 va ocupar diversos càrrecs en la direcció d'Iniciativa per Catalunya, que va abandonar l'any 2000. El 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya.