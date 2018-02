El CaixaForum Girona acull una exposició del segle d'or dels Països Baixos

El CaixaForum Girona acull a partir d'aquest divendres una exposició de pintura flamenca i holandesa. Les 48 obres que s'hi podran veure es van fer a cavall dels segles XVI i XVII, en el que es considera pictòricament com el segle d'or dels Països Baixos. La col·lecció que arriba a Girona prové del Museu d'Art i Història de Ginebra. La comissària de l'exposició, Mayte García Julliard, defensa que aquests obres són "un reflex de l'art actual" amb temes com "la democratització" i "la internacionalització". Juliard creu que el segle XVII té "molts valors semblants" a la nostra època amb temes com "el desengany" . Pieter Brueghel el Jove, Cornelis Cornelisz, Philips Wouwerman o David Teniers són alguns dels pintors d'aquesta mostra que fins fa unes setmanes estava instal·lada al CaixaForum de Lleida. L'exposició al CaixaForum, que es divideix en cinc àmbits temàtics, és un tastet de tota la col·lecció de pintura flamenca i holandesa del museu suís.