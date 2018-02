Diari de Girona és el mitjà amb més finalistes als Premis Rahola de Comunicació Local

Diari de Girona és el mitjà que opta a més guardons en els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que s'entregaran el dijous 22 de febrer en un acte a l'Auditori de Girona. Organitzats per la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, avui han anunciat els finalistes de les diferents categories. Són els següents:

Millor treball informatiu o divulgatiu en premsa

Elisabet Don, pel reportatge La profunda petjada de les dones dins del món jurídic, publicat a Diari de Girona. El jurat destaca que és una bona anàlisi de la dona en el món jurídic emparat amb dades i xifres, que inclou una entrevista molt enriquidora des del punt de vista testimonial que ajuda a comprendre el context històric

Matías Crowder, per Un dia a cures pal·liatives, publicat a Diari de Girona, una crònica que "aborda un tema sensible amb delicadesa i sobrietat, i combina molt bé l´expressió de les emocions amb la informació des d´un punt de vista original".

Miquel Torns, Pau Lanao i Carme Vinyoles, per la sèrie de reportatges 'Moments estel·lars de la Costa Brava' publicada a El Punt Avui, un treball de recerca històrica de la que el jurat destaca "el fons documental gràfic" i que està explicat "d´una manera propera i entenedora".

Millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé)

Miquel Curanta, Juli Pedrero i Toni Sellas, pel programa 'Govern i oposició', emès Ràdio Capital de l´Empordà, "un format original que dona igualtat d'oportunitats a govern i oposició, que és amè, dinàmic i directe i perquè, pel fet d´emetre´s per youtube, dona més oportunitats de difusió".

Moisés Camós, Anna Noguer, Esteve Codony, Anna Estañol, Glòria Ribugent i David Pastor, per l´Especial referèndum 1 d´octubre de Ràdio Banyoles, "un programa molt descriptiu i que va donar molta veu a la gent, aconseguint molta proximitat amb l´oient perquè la narració dona protagonisme als ciutadans"

Albert Requena i Josep Plazas, pel programa 'Els altres nous catalans'. Històries d´integració i convivència a Girona, emès a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, triat com a finalista "per la seva funció de normalització i visualització de situacions personals, pel seu esforç per abastar tots els àmbits socials i per la seva coherència narrativa i bona utilització dels recursos radiofònics".

Millor fotografia de premsa, el jurat ha elegit com a finalistes:

Aniol Resclosa, per la foto 'Estira-i-arronsa', publicada a Diari de Girona, perquè, segons el jurat, "mostra des del sentit més genuí de la fotografia documental un moment que serà històric i que serà recordat, com sempre, amb una imatge, que és com es construeix la memòria humana"

Foto: Aniol Resclosa

Lluís Serrat, per la sèrie de fotos 'Votarem', publicada a El Punt Avui i el llibre 'Hem Votat', per "construir amb quatre imatges una narrativa que explica la intensitat d´aquest moment"

David Borrat, per la sèrie 1 d´Octubre, publicada al diari Ara, "pel nivell tècnic que demostra i per la proximitat als fets".

Millor treball informatiu o divulgatiu en televisió

Joan Roura, per 'Eugeni Gurnés', sumari obert, emès per TV Girona, un documental "plantejat des de la reconciliació que fa una bona recerca audiovisual i històrica que es tradueix en un document coral que fa avançar la narració atrapant l´interès de l´espectador, i que complementa la tasca de la família de recuperació de la memòria de l´avi"

L'equip del programa ¡Qué animal!, de la Corporació RTVE, per 'Islas Medas', un programa dirigit per Judith Fernández i Carme Nicolás que ofereix una bona divulgació científica, amb bona realització i que utilitza molts i variats recursos per explicar les curiositats més increïbles de la fauna de les Medes.

Millor informació digital

Ignacio García, Miquel Cornellà, Jordi Carreras, Oriol Puig i Pau Esparch, per El fenomen dels pisos turístics a Girona, publicat a l´edició digital del Diari de Girona, elegit com a finalista per ser "un treball d´interès social i en benefici de la comunitat que facilita eines per fer estudis posteriors en la mateixa o altres ciutats, explicat d´una manera gràfica molt atractiva i didàctica"

.

Carlos Ribas, Carles Pastor i Gabriel Martín, per la sèrie 'Història amagada' del digital Palamós Comunicació, que ensenya racons històrics i poc coneguts de Palamós i apropa la història local als ciutadans a través de personatges que, sobre el terreny, revelen informació generalment poc coneguda.



El jurat ha decidit declarar desert el premi a la millor iniciativa de comunicació institucional, mentre que la categoria de millor projecte sobre comunicació periodística ha quedat deserta perquè no s'ha presentat cap treball.

El nom dels guanyadors, i també dels membres del jurat, es farà públic durant l´acte de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que tindrà lloc el dijous 22 de febrer, a les 8 del vespre, a l´Auditori de Girona.