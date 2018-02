Els Mossos van prioritzar ajudar els ferits durant les càrregues policials de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra van prioritzar "auxiliar els ferits i donar consells a les persones que es trobessin a les immediacions" dels col·legis electorals durant les càrregues policials del passat 1 d'octubre. Així es desprèn d'unes gravacions de les comunicacions entre els membres del cos que publica aquest dimecres 'La Vanguardia' digital, en què també es pot sentir com els agents de la policia catalana se sorprenen per l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

Les gravacions comencen una mica abans de dos quarts de set del matí, quan les patrulles es dirigeixen als centres de votació i es troben amb centenars de persones que custodien els col·legis de manera "pacífica" i "festiva" i que impedeixen el pas als agents. És a partir de les nou del matí quan els primers agents comencen a avisar de les primeres càrregues a escoles de Barcelona i a informar dels primers ferits.

Les gravacions posen al descobert que els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola no actuaven coordinadament durant aquella jornada, que va arrencar de matinada amb centenars de persones protegien els col·legis electorals del tancament ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Al moment d'obrir els col·legis, les patrulles de Mossos comuniquen que no poden entrar ni tampoc identificar les persones que han aparegut, pocs minuts abans de les nou, amb les urnes. Minuts després, comencen a arribar els primers avisos sobres les càrregues i comencen a treure els electors "per la força", com en el cas de l'IES Joan Fuster.

En un altre instant, un altre agent informa des del carrer Mare de Déu de Lorda com l'ambient es comença a escalfar i "la gent comença a cridar i a insultar". "Han arribat les notícies de les càrregues del CNP i la gent ha tallat el carrer amb contenidors", assenyalava el mosso.

Passades les deu del matí, es va produir la càrrega a l'Escola Pia de Sant Antoni de la Ronda Sant Pau de Barcelona, un dels moments més tensos de la jornada i en què en una altra de les gravacions els comandaments dels Mossos van arribar ordenar no intervenir i sortir de "la zona de conflicte"