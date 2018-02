El Gremi de Llibreters de Catalunya escull presidenta la gironina Maria Carme Ferrer

La llibretera gironina Maria Carme Ferrer ha estat escollida nova presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, entitat que compta amb uns 250 establiments agremiats, i que fins ara presidia Antoni Daura.

Nascuda a Girona, Maria Carme Ferrer treballa des de fa 42 anys a la Llibreria Empúries de la seva ciutat, on és responsable de la gerència.

«Tinc molta il·lusió i diversos projectes», afirma la nova presidenta, que ja compta amb l'experiència d'haver presidit el gremi a les comarques gironines.

La seva ha estat una candidatura única però no ha rebut cap vot en contra, la qual cosa l'avala per impulsar projectes com ara la creació d'un premi de novel·la juvenil i infantil incorporat al premi Llibreter, que d'aquesta manera passarà de tres a quatre categories.



Quatre anys i ni un més

El Premi Llibreter de narrativa el convoca el Gremi de Llibreters de Catalunya sense dotació econòmica. Un jurat selecciona els guanyadors a partir de les obres publicades l'any anterior.

Ferrer, que deixa clar que estarà quatre anys en el càrrec «i ni un més», vol fer públic el seu agraïment a l'anterior president de l'entitat i a la junta directiva de la qual ha format part durant vui anys. Precisament ella va ser activa en l'impuls de la convocatòria i promoció del premi Llibreter.

Un altre projecte és estendre el model de celebració de la Diada de Sant Jordi que ja fan ciutats com Girona a altres ciutats on aquest model no s'ha pogut implantar. La intenció de Maria Carme Ferrer és tractar el tema amb l'ajuntament corresponent. «El model de Girona va molt bé i el volem expandir».

Per impulsar aquests temes compta amb el suport d'una junta «petita» però «molt activa» formada per llibreters d'establiments petits en la qual la paritat és inversa: «8 dones per 4 homes».

I és que la relació de la dona amb la literatura i el llibre es manifesta molt intensa, sobretot en els clubs de lectura, freqüentats majoritàriament per dones, però també en la gestió de petites llibreries.

Encara que hi ha un context de tancament de llibreries, també es dona el cas de petites llibreries han obert portes a Barcelona a càrrec de persones que s'han format prèviament a l'Escola de Llibreria.

«Tenim coses molt bones com l'Escola de Llibreria. Hem de posar en valor la feina del llibreter, que té també responsabilitats a l'hora de prescriure els valors del llibre, i ha de ser un bon lector», diu Ferrer.

Millorar la comunicació a través d'internet i especialment a les xarxes socials, i també el tracte amb les empreses editorials són altres aspectes del programa de la nova presidenta del Gremi.