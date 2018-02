Molinero: «No vaig voler que els meus fills fossin marginats per qüestions de llengua»

Una tertúlia amb el periodista radiofònic Justo Molinero i l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, dos andalusos establerts a Catalunya i bons amics entre ells, va protagonitzar ahir la Setmana dels Rahola, organitzada pel Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona. Va ser una conversa en què la ràdio en va ser la protagonista, però on Molinero també va desgranar -sense pèls a la llengua- nombroses anècdotes de la seva extensíssima trajectòria. La conversa va estar moderada per la periodista Maria Teresa Garcia.

Els primers records radiofònics de Molinero es remunten cap a l'any 56 o 57 al seu poble, Villanueva de Còrdova, on, al carrer on vivien els seus avis, un veí treia una ràdio i tots els veïns escoltaven les notícies. «Tothom s'acostava per veure com podia ser que allò parlés», va recordar.

Llavors, Molinero no es podia imaginar que ell mateix acabaria no només treballant a la ràdio, sinó convertint-se en un empresari d'èxit en aquest sector. Abans, va passar per moltes etapes: va començar a treballar als nou anys ajudant el seu pare amb un carretó amunt i avall, i més endavant va convertir-se en mecànic de cotxes. Quan va arribar a Catalunya, va començar a treballar en una fàbrica de confecció, i més endavant va entrar de mecànic a la Renault. I allà es va trobar amb un escull que el va marcar per la resta de la seva vida: no podia fer de receptor de cotxes perquè no parlava català. Aquí es va adonar la importància que té la llengua a Catalunya: «Em vaig prometre que els meus fills mai serien marginats per qüestions de llengua», va recordar, conscient que per accedir a una bona feina haurien de saber parlar català. Des de llavors, sempre ha tingut molt present que parlar català és bàsic a Catalunya, i així ho ha intentat inculcar, també des de la ràdio.

Després d'aconseguir la seva primera llicència de taxi -de lloguer-, es va passar onze anys anant amunt i avall sobre rodes. I escoltant la ràdio. Fins que, amb el Mundial del 1982, se li va acudir una idea: una emissora de taxi que servís perquè la gent pogués recuperar els objectes que s'havia deixat als taxis. I va resultar ser un èxit acaparador: aquest va ser el naixement de Radio Tele Taxi, que estaria oberta fins l'any 1986, quan el govern de Felipe González la va tancar per no tenir llicència. Un any després, però, Molinero i bona part de l'equip van poder continuar amb l'activitat amb l'emissora RM Ràdio Mataró, menter que el 1992 van obtenir una llicència i ja van poder començar una nova etapa ja legalitzada. Actualment, compten amb més d'una vintena d'emissores a Catalunya i Andorra.

En els darrers temps, Molinero s'ha convertit en un ferm defensor del dret a decidir. «Tot i que això no vol dir que sigui independentista», va puntualitzar. Molinero va lamentar especialment la presó d'Oriol Junqueras, amb qui escriure el llibre Revoltats: «És una bona persona, llegida i incapaç de fer mal a ningú, i espero que torni a casa el més aviat possible», va demanar. El que sí que va rebutjar són les acusacions de fer la pilota als governs de torn: «Tot el que tinc m'ho he currat jo», va reblar.