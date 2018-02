Un llibre narra l'entrada de la Guàrdia Civil al Museu de Lleida per ordre judicial

El Museu de Lleida i Editorial Mil·lenni van presentar ahir el llibre Del Museu Diocesà al Museu de Lleida, de la historiadora i conservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé, que descriu la formació de la col·lecció de la galeria i inclou l'entrada de la policia judicial i la Guàrdia Civil l'11 de desembre per traslladar 44 peces al monestir de Sixena complint una execució provisional d'una sentència que no dona per vàlida la compra de l'art per part de la Generalitat.

El llibre explica la història del Museu Diocesà de Lleida: la seva fundació per part del bisbe Josep Meseguer, en el context de les directrius vaticanes, els danys causats en les obres a causa de la Guerra Civil Espanyola, els anys de postguerra i l'embranzida de les institucions amb la creació d'un nou ens museístic, el Museu de Lleida. El llibre analitza l'esdeveniment que ha marcat en clau de litigi les relacions entre Catalunya i Aragó, com la segregació del bisbat de Lleida i la incorporació de les parròquies segregades al nou bisbat de Barbastre-Montsó.