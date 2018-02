Àngel Quintana: «Substitueixen catedràtics que es jubilen per professors mal pagats»

El professor de la UdG Àngel Quintana, crític de cinema, que va ser regidor a l´oposició a l´Ajuntament de Girona (PSC), reconeix que ha estat complicat formar equip, «sobretot per la situació general de desencís que viu la nostra societat davant qualsevol possible compromís» i pel «bloqueig en la contractació de professorat».

Quintana és candidat únic a les eleccions que se celebraran els propers dies 27 i 28 de febrer per escollir el nou degà de Lletres, seguint el sistema de votació electrònica. El candidat no ha fet públic encara el seu equip. Primer vol rebre els vots dels electors per poder aplicar el seu programa amb el suport de la comunitat universitària.

Però el desencís no és l´únic motiu de la falta de compromís. Segons el seu parer, en el cas de la UdG això es troba agreujat perquè l'anterior rector «va rebaixar la reducció de crèdits per gestió i també perquè no hi ha hagut una renovació generacional efectiva».

Molta gent ja ha fet gestió i «no vol repetir». Per altra banda «els joves tenen molta pressió per fer currículum acadèmic i la gestió està poc valorada». Quintana diu que «aquest no és un problema exclusiu de Lletres a la UdG, sinó que crec que afecta totes les universitats catalanes perquè hem estat massa temps amb el capítol de contractació bloquejat. Se substitueixen catedràtics que es jubilen per professors associats que están molt mal pagats i ens trobem amb molts de joves que es troben angoixats perquè tenen molta dificultat per acreditar-se».

Quintana, que es presenta per substituir Josep Gordi al capdavant de Lletres, planta cara al moment de desencís estimulant els ciutadans a «prendre partit». Afirma que és en moments complicats quan s´ha de demostrar el compromís que es té amb la comunitat.

Encara que la seva candidatura sigui única, recorda que cal que aquestes eleccions se celebrin igualment. Un cop fetes, la presa de possessió per al càrrec serà el dia 13 de març. El catedràtic destaca que si fos escollit només perquè és l´únic candidat, no tindria cap problema a renunciar-hi. Afirma que vol prendre el càrrec amb el suport de la Junta de la Facultat de la Universitat.

Preguntat pel pla de govern que vol aplicar si s´acaba convertint en degà, Quintana assegura que vol seguir el camí que han anat marcant els degans anteriorment, ja que han incentivat de manera constant el paper dels graus universitaris dins la branca de les Humanitats.

Sosté que les Humanitats no només són importants per a les futures sortides professionals que poden prendre els estudiants, sinó que, a més, aquestes poden ser de gran ajuda al llarg del dia a dia, i a l´hora de conèixer món.

Quintana creu que des de la Universitat sempre s´ha donat suport a Lletres, i rebutja que hi hagi hagut una davallada en la demanda d´aquests estudis, però admet que amb la creixent especialització dels graus, hi ha qui busca estudis de caràcter més pràctic.

Per acabar, Àngel Quintana destaca el paper de la formació en Humanitats a l´hora d´entendre el món, i afirma que molts dels estudiants acaben trobant una sortida laboral, gràcies a aquesta doble vessant que s´acaba aprenent en els Graus de la Facultat de Lletres. Aquest professor defensa la visió enciclopèdica del món que es pot adquirir a Lletres.