Dolors Vilamitjana: «A Girona tot flueix a partir del riu Onyar»

La ciutat de Girona ha servit com a inspiració per a molts artistes: escriptors, cineastes o pintors. Aquest ha estat el cas de Dolors Vilamitjana a l'hora d'escriure el seu nou llibre de poemes, Esquitxos de l'Onyar. L'obra, que compta amb la col·laboració fotogràfica de Josep Burset, així com amb la participació del pintor Lluís Roura a la portada, es presentarà avui dissabte a la Llibreria Geli (12h).

Esquitxos de l' Onyar és un recull de 130 poemes d'autoajuda, amb el motiu central inspirat en la ciutat de Girona i, principalment, el riu Onyar. Precisament, Vilamitjana vol destacar aquest element de la ciutat, vinculant-lo amb el terme de la « vita flumen». L'escriptora presenta la vida com un riu, on tot flueix. Vilamitjana cita altres racons de Girona on ha conegut sensacions colpidores, per exemple al moment de sortir de dins de la Catedral.

La col·laboració del fotògraf Josep Burset és clau en el llibre de Vilamitjana, tal i com reconeix la pròpia autora: «Amb els esquitxos de la portada es vol arribar a transmetre emocions als lectors, i dotar els poemes d'un cert dinamisme amb les fotografíes» .

Aquest maridatge de caràcter poètic, a la vegada que artístic, Dolors Vilamitjana espera transmetre als seus lectors el que a ella li transmeten els indrets de la ciutat, amb un Onyar en un paper protagonista, fluïnt com la pròpia vida, i dotada d'un dinamisme aconseguit gràcies a la col·laboració dels dos artistes.

La presentació d' Esquitxos de l'Onyar serà avui, dissabte, a les 12 del migdia, a la Llibreria Geli de Girona, en un acte que comptarà amb la participació de la pròpia autora i del fotògraf, i al qual s'ha anunciat la participació de l'alcaldessa, Marta Madrenas.