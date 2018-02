Setmana dels Rahola Els secrets de la crítica

Davant un nombrós públic, integrat en bona part per estudiants del Grau de Comunicació Cultural de la UdG, els professionals de la crítica cultural Òscar Broc, Anna Pérez Pagès i Pep Prieto (col·laborador de Diari de Girona) van organitzar ahir, dins la Setmana dels Rahola que se celebra a Girona, una conversa distesa i divertida en la qual van esbudellar la seva professió. La periodista especialitzada en comunicació i cultura Gemma Busquets va conduir l'activitat. Pep Prieto va lamentar que «molta gent ens demana que treballem gratis, com si el nostre temps no valgués res».