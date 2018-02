Blanes celebra la publicació del número 20 de la revista «Blanda»

L'Arxiu Municipal de Blanes va presentar ahir al migdia el número 20 de la revista Blanda a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'alcalde de Blanes i regidor de Cultura i Arxiu, Mario Ros, va encapçalar l'acte que també va comptar amb la intervenció de benvinguda de l'arxiver i director del servei, Toni Reyes. L'alcalde va agrair el treball d'estudiosos de tots els qui, d'una manera desinteressada, han contribuït tots aquests anys a fer realitat la revista: «Vint anys fent Blanda i fent poble són moltes pàgines i la implicació d'un munt de col·laboradors. Voldria aprofitar per agrair la feina que desenvolupa l'Arxiu i, com no, agrair també la seva dedicació a tots els col·laboradors, així com la tasca que s'hi fa en la vessant de la difusió cultural i la difusió de la memòria».

En aquesta mateixa línia, Toni Reyes va destacar: «Transcorreguts 20 anys de Blanda, creiem que el compromís amb la ciutat no s'ha acabat. De fet, tot just ha començat. El que queda per fer és ingent i apassionant. El nostre desig per aprendre, conèixer i treballar sobre aquest espai anomenat Blanda no davalla. Gràcies a tots per aquests bons anys!».

Amb motiu d'aquestes dues primeres dècades de vida, l'Arxiu Municipal ha fet un esforç recopilatori ingent, que servirà als estudiosos i historiadors per tenir un accés àgil i directe a qualsevol informació. Es tracta de l'indexat, per ordre alfabètic dels seus autors, dels 387 treballs que han format part del Blanda des del número 1 fins al 20. Són més de 140 signatures les que han donat contingut a la revista.

Entre els autors que durant aquests vint anys han signat algun treball per a la revista de l'arxiu, cal destacar noms com ara els dels escriptors Roberto Bolaño i Joan Adell, entre d'altres. Durant la benvinguda, l'arxiver municipal va recordar la figura de l'exalcalde de Blanes, Josep Marigó i Costa, qui va morir a principis d'aquesta setmana. El públic assistent va reblar les seves paraules amb una sentida ovació.