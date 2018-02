La violinista Viviane Hagner actua a l'Auditori de Girona dins el cicle Ibercamera

Viviane Hagner, una de les més grans violinistes de l'actualitat, visita avui a les 19 h a l'Auditori de Girona en un nou concert de la temporada Ibercamera. Després del seu debut internacional, Viviane Hagner ha actuat com a solista juntament amb les orquestres més prestigioses d'arreu del món. Viviane Hagner també destaca pel seu compromís amb la música de cambra, amb el repertori de la qual ha actuat a les sales i festivals internacionals més destacats. En aquesta ocasió, ho farà acompanyada de la seva germana pianista, Nicole Hagner. La temporada passada, les dues germanes van oferir mostres del seu talent al Palau de la Música de Barcelona i al Auditorio Nacional de Madrid, amb un repertori dedicat a Beethoven.

El repertori que interpretaran avui a Girona se centra en el diàleg apassionat del violí i el piano amb obres que van des del primer romanticisme de Beethoven, amb la coneguda Sonata Primavera, obra que el compositor escriví inspirat en el riu Rin i els seus entorns, dels quals se'n declarava un amant; fins al segle XX, amb els passatges que evoquen el folklore hongarès de Béla Bartock, passant pel virtuosisme postromàntic de Brahms i el lirisme impressionista de Debussy.

Nascuda a Munic, la violinista Viviane Hagner ha rebut excepcionals elogis per la seva musicalitat i mestratge. Des del seu debut internacional amb només 12 anys i la seva participació al llegendari "Joint concert" de les Filharmòniques d'Israel i Berlín (dirigides per Zubin Mehta a Tel Aviv), Viviane Hagner ha adquirit profunditat i maduresa en la seva manera d'interpretar a l'escenari.

Ha actuat amb les millors orquestres del món incloent-hi la Filharmònica de Berlín, la Boston Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Filharmònica de Munic, la New York Philharmonic i la Philharmonia Orchestra, al costat de directors com Abbado, Áshkenazy, Barenboim, Eschenbach i Salonen.

Per la seva banda, Nicole Hagner va començar les seves classes de piano i violí amb cinc anys i poc després va ser admesa al Julius-Stern-Institut de Berlín per a joves músics de talent excepcional. Posteriorment, Nicole va guanyar el primer premi al concurs Jugend Musiziert en la categoria de violí i piano.