El centre cultural La Mercè vol arribar a ser «pol de referència» del sector a la ciutat de Girona

El centre cultural La Mercè de Girona es reinventa amb l'objectiu d'arribar a ser "pol de referència" del sector a Girona ciutat. El projecte s'estructura al voltant de tres grans eixos: formació, reflexió i creació. La intenció de l'Ajuntament, com ha subratllat el regidor Carles Ribas, és que el centre "bombegi" cultura. Per això, s'incorporen tres nous espais expositius –un dels quals, el mateix claustre- on al llarg de l'any, entre d'altres, s'hi mostraran obres del fons d'art contemporani de l'Ajuntament. Ribas també ha dit que La Mercè ha de ser "un espai de trobada"; per això, es vol potenciar com a espai de gaudi i relax. Finalment, l'Ajuntament vol que el centre aculli cursos de formació reglada, a imatge de l'Escola d'Art d'Olot. El regidor avança, en aquest punt, que una de les idees passaria per impulsar els estudis d'escriptura.

Nova imatge per a una nova etapa. El centre cultural La Mercè de Girona encara aquest 2018 amb l'objectiu de convertir-se en atractiu del sector a la ciutat. El projecte gira al voltant del trinomi formació-reflexió-creativitat i, com concreta Carles Ribas, la intenció és que La Mercè sigui "un espai que deixi pòsit".

"Fem una nova mirada de La Mercè cap a dins i cap enfora, amb la voluntat que la ciutadania s'hi acosti", ha afegit el regidor. "Allò que volem és que l'equipament bombegi cultura cap a la ciutat", hi ha afegit Carles Ribas. Per això, l'Ajuntament ja ha començat a concretar propostes específiques per impulsar cadascun dels eixos en què es vertebra el projecte.

En l'àmbit formatiu, el consistori vol seguir consolidant l'Escola Municipal d'Art (EMA) i l'Escola Municipal d'Humanitats (EMHU). I aquí, Carles Ribas ja avança que es treballarà perquè La Mercè aculli formació reglada, a imatge de l'Escola Municipal d'Olot (on es fan cicles formatius d'FP).

El regidor ja avança que la proposta "no entrarà en conflicte" amb els ensenyaments que acull la capital de la Garrotxa i posa com a exemple que un dels camps que es pot impulsar a Girona és el de l'escriptura. A més, Carles Ribas assegura que hi ha empresaris a la ciutat (en sectors com la rellotgeria o els audiovisuals) que "reclamen que Girona tingui una oferta reglada" en el camp de les arts.



Punt de trobada i gaudi

En paral·lel, el regidor també ha dit que La Mercè ha de ser "espai de trobada" per a la ciutat. Per això, per una banda, s'han instal·lat hamaques al pati, es vol potenciar la zona de bar i terrassa o instal·lar-hi ordinadors amb wi-fi.

Per potenciar aquesta part de gaudi i relax, Carles Ribas ha explicat que un dels altres objectius és que La Mercè aculli concerts i exposicions de joves creadors, amb l'objectiu d'impulsar els intercanvis en el món de l'art. I en el camp de la música, el regidor ja ha avançat, per exemple, que el centre cultural serà el principal escenari del festival de jazz a la ciutat.



Nous espais expositius

Pel què fa a la creativitat, un dels punts forts del projecte és que es reforça l'àmbit expositiu amb l'obertura de tres nous espais que s'afegeixen a la sala d'exposicions. El primer és el mateix claustre, on a partir d'ara ja s'hi podrà veure de forma contínua una selecció d'escultures (les primeres, de Samuel Salcedo).

El segon és un plafó al vestíbul, que servirà com a espai complementari per ampliar continguts d'activitats que tinguin lloc a La Mercè. S'inaugurarà coincidint amb el Festival MOT i s'hi exposarà una mostra de fotografies de la vida als camps de refugiats.

Per útim, el tercer i últim dels espais es trobarà a la Sala Pati. Aquí s'hi aniran exhibint quadres i obres que formen part del fons d'art contemporani de l'Ajuntament de Girona (sota el nom 'Una obra, un artista'). Qui ha inaugurat la selecció és un quadre d'Antonio Beneyto i, a partir del març, el protagonista serà Josep Niebla.



Al maig, Temps d'art

Carles Ribas ja ha avançat que La Mercè s'ha de posar en relació també amb altres equipaments i iniciatives culturals de la ciutat. Aquí, hi ha esmentat el mercat d'art La Volta, la Casa de Cultura o la Casa Pastors (que acollirà el futur Museu d'Art Contemporani).

Per últim, i dins la voluntat de projectar La Mercè, el regidor ha avançat que aquest mes de maig el centre cultural serà l'eix d'una nova iniciativa cultural: 'Temps d'art', que tindrà lloc just després del Temps de Flors. La proposta es presentarà en els propers dies, que serà quan se'n detalli el contingut.