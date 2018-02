L'Orquestra de Cambra de l'Empordà inaugura el Feten

L'Orquestra de Cambra de l'Empordà va inaugurar ahir la 27a edició de la Fira Europea d'Arts Escèniques per a Nens i Nenes de Gijón amb l'espectacle Concerto a Tempo d'Umore. El conjunt va oferir un concert per a tots els públics que barreja l'humor i la música per fer navegar els més petits per les peces més conegudes dels principals autors de la música clàssica.

A més dels empordanesos, també participaran en l'esdeveniment altres companyies artístiques gironines. És el cas de la Companyia de Teatre Anna Roca, amb seu a Olot, que servirà al públic un dels seus plats forts, El secret de la Nanna, un espectacle on la Nanna i el seu company recorren el món amb un camió on tothom pot entrar per descobrir el secret més gran del món.

La gironina La Bleda també farà una parada en el seu vol a Gijón per presentar la seva proposta Superbleda, en què la protagonista descobreix que té uns superpoders ben curiosos i que té el poder més important de tots: la imaginació.

La Cia. Impas i la Cia Estampades, de Girona i Salt, oferiran el número El buit, un espectacle de gran riquesa visual que s'inspira en el llibre homònim d'Anna Llenas, que parla sobre sobreposar-se a les dificultats i gestionar les pròpies emocions.

En total, fins a 19 companyies catalanes participen al FETEN, que tindrà lloc entre el 18 i el 23 de febrer. A més de les catalanes, la cita compta també amb conjunts provinents de l'Estat espanyol, Portugal, França, Bèlgica, Itàlia, Anglaterra, Hongria, Noruega, l'Uruguai i l'Argentina. Així, la Fira desplegarà un total de 200 representacions que incorporen les noves tecnologies com a suport.